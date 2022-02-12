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Сегодня, 09:15

Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть мужской спринт 12 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция мужского биатлонного спринта на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Александр Логинов.
Фото AFP

12 февраля в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу будет разыгран комплект наград в мужском спринте по биатлону на зимней Олимпиаде. Начало — в 12.00. Прямую трансляцию покажет Первый канал. Эфир стартует в 11.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Йоханнеса Бе фаворитом гонки. Победа норвежца доступна за 3.20.

Кантен Фийон-Майе — его главный конкурент. Поставить на успех француза можно за 3.75.

Шансы Александра Логинова выиграть золото оцениваются коэффициентом 9.00.

При ставке в 1000 рублей на победу Логинова можно выиграть 9000 рублей в случае успеха Александра.

Максим Цветков. Цветков исправится за промах в индивидуалке, Логинов тоже нацелен на олимпийское золото

Аналитики букмекерской компании также оценили шансы партнеров Логинова по сборной:

  • Максим Цветков — коэффициент 20.0;

  • Эдуард Латыпов — 20.0;

  • Даниил Серохвостов — 40.0.

Кроме того, вы можете выбрать лидера гонки после первой стрельбы:

  • Йоханнес Бе — коэффициент 2.40;

  • Александр Логинов — 10.0;

  • Кантен Фийон-Майе — 12.0;

  • Максим Цветков — 16.0;

  • Эдуард Латыпов — 17.0;

  • Дании Серохвостов — 40.0.

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Олимпиада-2022 в Пекине: трансляции и расписание 12 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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