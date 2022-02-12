Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть мужской спринт 12 февраля онлайн в прямом эфире

12 февраля в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу будет разыгран комплект наград в мужском спринте по биатлону на зимней Олимпиаде. Начало — в 12.00. Прямую трансляцию покажет Первый канал. Эфир стартует в 11.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Йоханнеса Бе фаворитом гонки. Победа норвежца доступна за 3.20.

Кантен Фийон-Майе — его главный конкурент. Поставить на успех француза можно за 3.75.

Шансы Александра Логинова выиграть золото оцениваются коэффициентом 9.00.

При ставке в 1000 рублей на победу Логинова можно выиграть 9000 рублей в случае успеха Александра.

Аналитики букмекерской компании также оценили шансы партнеров Логинова по сборной:

Максим Цветков — коэффициент 20.0 ;

Эдуард Латыпов — 20.0 ;

Даниил Серохвостов — 40.0.

Кроме того, вы можете выбрать лидера гонки после первой стрельбы: