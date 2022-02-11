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Сегодня, 15:15

Канада — США: прогноз на хоккейный матч Олимпиады 12 февраля

Прогноз на хоккейный матч Олимпиады-2022 Канада — США
Матвей Леонов
Хоккеисты сборной США.
Фото Getty Images

12 февраля во 2-м туре группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр встретятся сборные Канады и США. Матч состоится в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 07.10. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Команда Джереми Коллитона — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время матча можно за 2.00 — это около 46% вероятности. Триумф США доступен за 2.90 (31%), а ничья — за 4.00 (23%).

При ставке в 1000 рублей на Канаду потенциальная выплата составит 2000 рублей, а прибыль — 1000 рублей.

Поставить на победу Канады с учетом ОТ и буллитов можно за 1.61. Аналогичный выбор в пользу США доступен за 2.23.

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Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.58, а Ф2(0) — за 2.30;

  • Ф1(-1) идет за 2.28, а Ф2(+1) — за 1.56;

  • Ф1(+1) идет за 1.25, а Ф2(-1) — за 3.50.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.00, а ТМ 5.5 — за 1.76.

Шансы канадцев отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 1.64.

Уверены, что США забросит три шайбы минимум? ИТБ2 (2.5) идет за 2.02.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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