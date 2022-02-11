12 февраля во 2-м туре группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр встретятся сборные Канады и США. Матч состоится в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 07.10. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Команда Джереми Коллитона — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время матча можно за 2.00 — это около 46% вероятности. Триумф США доступен за 2.90 (31%), а ничья — за 4.00 (23%).

При ставке в 1000 рублей на Канаду потенциальная выплата составит 2000 рублей, а прибыль — 1000 рублей.

Поставить на победу Канады с учетом ОТ и буллитов можно за 1.61. Аналогичный выбор в пользу США доступен за 2.23.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.58 , а Ф2(0) — за 2.30 ;

Ф1(-1) идет за 2.28 , а Ф2(+1) — за 1.56 ;

Ф1(+1) идет за 1.25, а Ф2(-1) — за 3.50.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.00, а ТМ 5.5 — за 1.76.

Шансы канадцев отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 1.64.

Уверены, что США забросит три шайбы минимум? ИТБ2 (2.5) идет за 2.02.