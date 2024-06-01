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Представитель Дзюбы: «Артем не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» опроверг возможное участие футболиста в Медиалиге.

«Видимо, рейтинги и просмотры Медиалиги сейчас упали совсем низко, поэтому они решили пропиариться на имени Артема. Никаких переговоров с «Родиной Медиа» и Дмитрием Тарасовым у Дзюбы не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду. Информация о том, что его внесли в какую-то там заявку — тоже ложь. Очередной привет «оле-ола» Карпу. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть, кроме Дзюбы есть еще много разных способов пиара. Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ», — сказал Гольдман «СЭ».

Ранее создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов сообщил «СЭ» о переговорах по участию Дзюбы в матчах клуба в Медиалиге. А президент Медиалиги Николай Осипов рассказал «СЭ», при каком условии Артем смог бы сыграть за команду.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Артем Дзюба
Дмитрий Тарасов
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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