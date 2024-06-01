Иванов слишком сильно верил в Гончаренко — «Урал» вылетел впервые за 11 лет. Частный «Акрон» — дебютант РПЛ
Сенсация состоялась — «Урал» вылетел в ФНЛ. Клуб последние 11 лет был аутсайдером, в лучшем случае середняком (высшее место — восьмое), но всегда уверенно спасался. Да, президент Григорий Иванов понимал, что каждый год над ним и его командой висит дамоклов меч, поэтому призывал сократить стыки хотя бы до одной пары, но все же мало кто верил, кто екатеринбуржцы отправятся в Лучшую лигу мира.
Пожалуй, к этому шло. Все меньше и меньше у «Урала» крепких лидеров и футболистов, которые хотя бы в подвале могут сделать разницу. Как молодой Бикфалви. Или Шатов. Или опытный Погребняк. Бикфалви состарился, а последние покупки — это совсем уж не яркие белорусы. Или 29-летний португалец Кики, который последний раз вышел на минуту 21 апреля. Зачем брали?
«Урал» по составу не впечатляет совершенно, так что вылет не должен сильно удивлять. Клуб вполне мог спастись — до спасительной 12-й строчки не хватило одного очка. Но грань между РПЛ и ФНЛ стала слишком тонкой, уральцы на ней не удержались.
Есть ощущение, что Иванов на сей раз слишком уж сильно поверил в тренера. В первых пяти турах «Урал» набрал 13 очков, в последующих 25-ти... всего 17. Дважды выдавая серии из четырех поражений подряд. Причин расстаться с Виктором Гончаренко было, наверное, миллион. Если раньше Иванов при любой опасности тут же совершал рокировку, то сейчас терпел слишком долго, надеясь на ренессанс при белорусском специалисте.
А когда все же вмешался после поражения 0:2 в первом стыковом матче, то оказалось слишком поздно. В гостях уральцы при 0:1 завелись, забили дважды, имели еще массу моментов, но поезд ушел.
На нем уехал «Акрон». Еще один частный клуб в РПЛ. Павел Морозов создал его в 2015-м году, спустя девять лет детище будет выступать в премьер-лиге. Отличный пример, как можно реализовать мечту, даже не вкладывая многих миллиардов. Тольяттинский клуб не купается в роскоши, но последовательно развивается. В прошлом сезоне пошумел в Кубке, теперь вырвал путевку в РПЛ. Жаль только домашний стадион не соответствует уровню турнира — придется играть в Самаре.
Ну а «Уралу» очевидно требуется перезагрузка. Новый импульс. И, наверное, какие-то новые селекционные шаги, где Иванов слишком доверился сыну. Возможно, даже в ущерб результату.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4