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Иванов слишком сильно верил в Гончаренко — «Урал» вылетел впервые за 11 лет. Частный «Акрон» — дебютант РПЛ

«Урал» уступил «Акрону» в стыковых матчах и вылетел из РПЛ
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«Урал» вылетел из РПЛ.
Фото ФК «Урал»
Первая сенсация стыковых матчей.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:2
Урал

Сенсация состоялась — «Урал» вылетел в ФНЛ. Клуб последние 11 лет был аутсайдером, в лучшем случае середняком (высшее место — восьмое), но всегда уверенно спасался. Да, президент Григорий Иванов понимал, что каждый год над ним и его командой висит дамоклов меч, поэтому призывал сократить стыки хотя бы до одной пары, но все же мало кто верил, кто екатеринбуржцы отправятся в Лучшую лигу мира.

Пожалуй, к этому шло. Все меньше и меньше у «Урала» крепких лидеров и футболистов, которые хотя бы в подвале могут сделать разницу. Как молодой Бикфалви. Или Шатов. Или опытный Погребняк. Бикфалви состарился, а последние покупки — это совсем уж не яркие белорусы. Или 29-летний португалец Кики, который последний раз вышел на минуту 21 апреля. Зачем брали?

«Урал» по составу не впечатляет совершенно, так что вылет не должен сильно удивлять. Клуб вполне мог спастись — до спасительной 12-й строчки не хватило одного очка. Но грань между РПЛ и ФНЛ стала слишком тонкой, уральцы на ней не удержались.

Есть ощущение, что Иванов на сей раз слишком уж сильно поверил в тренера. В первых пяти турах «Урал» набрал 13 очков, в последующих 25-ти... всего 17. Дважды выдавая серии из четырех поражений подряд. Причин расстаться с Виктором Гончаренко было, наверное, миллион. Если раньше Иванов при любой опасности тут же совершал рокировку, то сейчас терпел слишком долго, надеясь на ренессанс при белорусском специалисте.

А когда все же вмешался после поражения 0:2 в первом стыковом матче, то оказалось слишком поздно. В гостях уральцы при 0:1 завелись, забили дважды, имели еще массу моментов, но поезд ушел.

На нем уехал «Акрон». Еще один частный клуб в РПЛ. Павел Морозов создал его в 2015-м году, спустя девять лет детище будет выступать в премьер-лиге. Отличный пример, как можно реализовать мечту, даже не вкладывая многих миллиардов. Тольяттинский клуб не купается в роскоши, но последовательно развивается. В прошлом сезоне пошумел в Кубке, теперь вырвал путевку в РПЛ. Жаль только домашний стадион не соответствует уровню турнира — придется играть в Самаре.

Ну а «Уралу» очевидно требуется перезагрузка. Новый импульс. И, наверное, какие-то новые селекционные шаги, где Иванов слишком доверился сыну. Возможно, даже в ущерб результату.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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