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Сегодня, 14:17

«Спартак» выходил на Дюпина, но вратарь окончательно решил перейти в «Краснодар»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Юрий Дюпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Рубина» Юрий Дюпин окончательно решил перейти в «Краснодар». Контракт с голкипером будет подписан в ближайшее время. Также на футболиста выходили представители «Спартака», но игрок выбрал «быков».

36-летний Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Контракт голкипера с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Юрий Дюпин
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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15
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
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25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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