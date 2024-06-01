«Спартак» выходил на Дюпина, но вратарь окончательно решил перейти в «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Рубина» Юрий Дюпин окончательно решил перейти в «Краснодар». Контракт с голкипером будет подписан в ближайшее время. Также на футболиста выходили представители «Спартака», но игрок выбрал «быков».

36-летний Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Контракт голкипера с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.