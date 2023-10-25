«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 26 октября 2023 года
26 октября в единственном матче дня НХЛ «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном». Встреча пройдет на льду «Пруденшал Центра» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нью-Джерси» фаворитом встречи. На победу «Дэвилз» по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 1.70, что примерно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), успех «Вашингтона» — за 4.10 (24%).
Даже вариант «ничья или победа гостей» оценен весомыми 2.10. Кстати, «Кэпиталз» не проиграли этому сопернику в основное время в шести из семи предыдущих матчей.
Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.41. Либо повысьте ставку и возьмите ТБ 6.5 за 1.90.
В пяти матчах этого сезона «Вашингтон» пропустил уже 18 шайб — в среднем 3.6 за 60 минут. ИТБ1 (3.5) идет за 1.67.
Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
«Вашингтон» довольно печально выглядит на старте сезона — выиграл всего один из пяти матчей, да и тот в серии буллитов. По этой причине столичная команда замыкает Восточную конференцию. Одна из причин происходящих событий, помимо общего несовершенства «Кэпиталз», — слабая форма Александра Овечкина. Преследователь Уэйна Гретцки забросил всего одну шайбу, а в двух матчах даже не нанес ни одного броска в створ.
«Нью-Джерси» пропустил всего на две шайбы меньше «Вашингтона», но значительно лучше выглядит в атаке — 20 голов против семи у соперника. Во всех встречах «Дэвилз» оформляли минимум три шайбы, а в среднем в играх с их участием сетку поражали 7.6 раза. Высокой результативности стоит ждать и на этот раз. При этом дома победу заберет «Нью-Джерси» — сейчас эта команда значительно интереснее «Вашингтона».
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 4.5 за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1