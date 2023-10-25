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25 октября, 22:45

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 26 октября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 26 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

26 октября в единственном матче дня НХЛ «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном». Встреча пройдет на льду «Пруденшал Центра» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нью-Джерси» фаворитом встречи. На победу «Дэвилз» по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 1.70, что примерно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), успех «Вашингтона» — за 4.10 (24%).

Даже вариант «ничья или победа гостей» оценен весомыми 2.10. Кстати, «Кэпиталз» не проиграли этому сопернику в основное время в шести из семи предыдущих матчей.

Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.41. Либо повысьте ставку и возьмите ТБ 6.5 за 1.90.

В пяти матчах этого сезона «Вашингтон» пропустил уже 18 шайб — в среднем 3.6 за 60 минут. ИТБ1 (3.5) идет за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

«Вашингтон» довольно печально выглядит на старте сезона — выиграл всего один из пяти матчей, да и тот в серии буллитов. По этой причине столичная команда замыкает Восточную конференцию. Одна из причин происходящих событий, помимо общего несовершенства «Кэпиталз», — слабая форма Александра Овечкина. Преследователь Уэйна Гретцки забросил всего одну шайбу, а в двух матчах даже не нанес ни одного броска в створ.

«Нью-Джерси» пропустил всего на две шайбы меньше «Вашингтона», но значительно лучше выглядит в атаке — 20 голов против семи у соперника. Во всех встречах «Дэвилз» оформляли минимум три шайбы, а в среднем в играх с их участием сетку поражали 7.6 раза. Высокой результативности стоит ждать и на этот раз. При этом дома победу заберет «Нью-Джерси» — сейчас эта команда значительно интереснее «Вашингтона».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 4.5 за 1.70.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
3
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Милан Гайич

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