26 октября в единственном матче дня НХЛ «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном». Встреча пройдет на льду «Пруденшал Центра» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нью-Джерси» фаворитом встречи. На победу «Дэвилз» по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 1.70, что примерно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), успех «Вашингтона» — за 4.10 (24%).

Даже вариант «ничья или победа гостей» оценен весомыми 2.10. Кстати, «Кэпиталз» не проиграли этому сопернику в основное время в шести из семи предыдущих матчей.

Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.41. Либо повысьте ставку и возьмите ТБ 6.5 за 1.90.

В пяти матчах этого сезона «Вашингтон» пропустил уже 18 шайб — в среднем 3.6 за 60 минут. ИТБ1 (3.5) идет за 1.67.

Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

«Вашингтон» довольно печально выглядит на старте сезона — выиграл всего один из пяти матчей, да и тот в серии буллитов. По этой причине столичная команда замыкает Восточную конференцию. Одна из причин происходящих событий, помимо общего несовершенства «Кэпиталз», — слабая форма Александра Овечкина. Преследователь Уэйна Гретцки забросил всего одну шайбу, а в двух матчах даже не нанес ни одного броска в створ.

«Нью-Джерси» пропустил всего на две шайбы меньше «Вашингтона», но значительно лучше выглядит в атаке — 20 голов против семи у соперника. Во всех встречах «Дэвилз» оформляли минимум три шайбы, а в среднем в играх с их участием сетку поражали 7.6 раза. Высокой результативности стоит ждать и на этот раз. При этом дома победу заберет «Нью-Джерси» — сейчас эта команда значительно интереснее «Вашингтона».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 4.5 за 1.70.

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