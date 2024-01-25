Новак Джокович — Янник Синнер: серб и итальянец снова покажут мастерство подачи
26 января Новак Джокович сразится с Янником Синнером за выход в финал Australian Open. Матч между первой и четвертой ракетками мира начнется в 6.30 по московскому времени на центральном корте Мельбурна, в России он легально показан не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу серба.
Букмекеры считают Новака фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Синнера, который обыграл серба в их последнем матче, предложено взять за 2.55 (35%).
Аналитики предполагают, что в матче будет разыграно минимум 42 гейма. ТБ 41.5 доступен за 1.72, ТМ 41.5 — за 2.00.
Если верите, что Синнер даст бой Джоковичу и не проиграет с разницей больше четырех геймов, возьмите Ф2(+3.5) за 1.60. При этом Ф1(-3.5) идет за 2.20.
На то, что итальянец выиграет минимум два сета, котировка — 1.70. Сухая победа действующего чемпиона 3:0 оценена в 4.00.
Триумф Новака по эйсам доступен за 1.77, Янника — за 2.40, ничья по этому показателю — за 10.5.
Синнер во встрече против Рублева держался за мышцы пресса, а Новак чувствовал дискомфорт в бедре еще до старта турнира. В том случае, если один из игроков возьмет медицинский тайм-аут по ходу встречи, сыграет пари за 2.55.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Янник Синнер
Оба теннисиста великолепно подают на этом турнире. Джокович в пяти матчах восемь раз проиграл свои геймы, а в двух встречах из трех не сделал этого вовсе (у Этчеверри не было даже брейк-пойнтов). При этом даже если Новак уступал подачу, то никогда не делал этого всухую.
Синнер, в отличие от серба, не проиграл в Мельбурне ни сета, а его статистика при вводе мяча в игру поражает — он отдал всего два гейма на подаче. Правда, один раз все же сделал это со счета 0:40.
И все-таки нужно констатировать, что в полуфинале встретятся игроки, которых в принципе очень тяжело брейкануть. А еще сложнее это сделать под ноль. Поэтому на такую ставку и стоит обратить внимание.
Рекомендуемая ставка: «один из игроков проиграет гейм под ноль — нет» за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5