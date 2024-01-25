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25 января, 23:20

Новак Джокович — Янник Синнер: серб и итальянец снова покажут мастерство подачи

Прогноз на матч Australian Open Новак Джокович — Янник Синнер 26 января 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Новак Джокович.
Фото Getty Images

26 января Новак Джокович сразится с Янником Синнером за выход в финал Australian Open. Матч между первой и четвертой ракетками мира начнется в 6.30 по московскому времени на центральном корте Мельбурна, в России он легально показан не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу серба.

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Букмекеры считают Новака фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Синнера, который обыграл серба в их последнем матче, предложено взять за 2.55 (35%).

Аналитики предполагают, что в матче будет разыграно минимум 42 гейма. ТБ 41.5 доступен за 1.72, ТМ 41.5 — за 2.00.

Если верите, что Синнер даст бой Джоковичу и не проиграет с разницей больше четырех геймов, возьмите Ф2(+3.5) за 1.60. При этом Ф1(-3.5) идет за 2.20.

На то, что итальянец выиграет минимум два сета, котировка — 1.70. Сухая победа действующего чемпиона 3:0 оценена в 4.00.

Триумф Новака по эйсам доступен за 1.77, Янника — за 2.40, ничья по этому показателю — за 10.5.

Синнер во встрече против Рублева держался за мышцы пресса, а Новак чувствовал дискомфорт в бедре еще до старта турнира. В том случае, если один из игроков возьмет медицинский тайм-аут по ходу встречи, сыграет пари за 2.55.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Янник Синнер

Оба теннисиста великолепно подают на этом турнире. Джокович в пяти матчах восемь раз проиграл свои геймы, а в двух встречах из трех не сделал этого вовсе (у Этчеверри не было даже брейк-пойнтов). При этом даже если Новак уступал подачу, то никогда не делал этого всухую.

Синнер, в отличие от серба, не проиграл в Мельбурне ни сета, а его статистика при вводе мяча в игру поражает — он отдал всего два гейма на подаче. Правда, один раз все же сделал это со счета 0:40.

И все-таки нужно констатировать, что в полуфинале встретятся игроки, которых в принципе очень тяжело брейкануть. А еще сложнее это сделать под ноль. Поэтому на такую ставку и стоит обратить внимание.

Рекомендуемая ставка: «один из игроков проиграет гейм под ноль — нет» за 1.75.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
Янник Синнер
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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15
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