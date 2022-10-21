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«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Краснодар» 22 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Алексей Ионов.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

22 октября в 14-м туре РПЛ «Краснодар» попробует взять реванш у «Нижнего Новгорода», которому он уступил несколькими днями ранее в Кубке России. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», а посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Краснодар

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в гостей. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.35, это примерно 42% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на команду Сторожука в случае ее выигрыша выплата составит 2350 рублей.

Если считаете, что «Нижний Новгород» и в РПЛ не уступит «Краснодару», оформите ставку за 1.64.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.20, Ф2(0) — за 1.71.

Эксперты не определились, высокой или низкой будет результативность матча: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, в то время как обратный исход идет за 1.94.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.75, а наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Краснодар» не побеждает четыре матча подряд, а три последних вообще закончились поражениями. Причем страдали «быки» от команд разного калибра — будь то «Ростов» (2:3) Карпина или тот же «Нижний Новгород» (0:1) в Кубке.

Кстати, поражение от нижегородцев нельзя назвать случайным — гости хоть и атаковали чаще, но делали это слабее. А вот в обороне не повезло — не справились ни защитники, ни Сафонов. Конечно, ко второму матчу Сторожук наверняка что-то придумает для нападающих, но что делать с защитой, которая не выручила в четырех из пяти прошедших выездных матчей? Только ожидать голов с двух сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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ЦСКА — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 21 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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