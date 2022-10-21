«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2022 года
22 октября в 14-м туре РПЛ «Краснодар» попробует взять реванш у «Нижнего Новгорода», которому он уступил несколькими днями ранее в Кубке России. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», а посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в гостей. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.35, это примерно 42% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.60 (25%).
При ставке в 1000 рублей на команду Сторожука в случае ее выигрыша выплата составит 2350 рублей.
Если считаете, что «Нижний Новгород» и в РПЛ не уступит «Краснодару», оформите ставку за 1.64.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.20, Ф2(0) — за 1.71.
Эксперты не определились, высокой или низкой будет результативность матча: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, в то время как обратный исход идет за 1.94.
Вариант «обе забьют» можно взять за 1.75, а наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Краснодар» не побеждает четыре матча подряд, а три последних вообще закончились поражениями. Причем страдали «быки» от команд разного калибра — будь то «Ростов» (2:3) Карпина или тот же «Нижний Новгород» (0:1) в Кубке.
Кстати, поражение от нижегородцев нельзя назвать случайным — гости хоть и атаковали чаще, но делали это слабее. А вот в обороне не повезло — не справились ни защитники, ни Сафонов. Конечно, ко второму матчу Сторожук наверняка что-то придумает для нападающих, но что делать с защитой, которая не выручила в четырех из пяти прошедших выездных матчей? Только ожидать голов с двух сторон.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1