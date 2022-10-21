22 октября в 14-м туре РПЛ «Краснодар» попробует взять реванш у «Нижнего Новгорода», которому он уступил несколькими днями ранее в Кубке России. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», а посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в гостей. Поставить на победу «Краснодара» можно за 2.35, это примерно 42% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на команду Сторожука в случае ее выигрыша выплата составит 2350 рублей.

Если считаете, что «Нижний Новгород» и в РПЛ не уступит «Краснодару», оформите ставку за 1.64.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.20, Ф2(0) — за 1.71.

Эксперты не определились, высокой или низкой будет результативность матча: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, в то время как обратный исход идет за 1.94.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.75, а наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Краснодар» не побеждает четыре матча подряд, а три последних вообще закончились поражениями. Причем страдали «быки» от команд разного калибра — будь то «Ростов» (2:3) Карпина или тот же «Нижний Новгород» (0:1) в Кубке.

Кстати, поражение от нижегородцев нельзя назвать случайным — гости хоть и атаковали чаще, но делали это слабее. А вот в обороне не повезло — не справились ни защитники, ни Сафонов. Конечно, ко второму матчу Сторожук наверняка что-то придумает для нападающих, но что делать с защитой, которая не выручила в четырех из пяти прошедших выездных матчей? Только ожидать голов с двух сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.