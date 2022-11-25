25 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре встретятся сборные Англии и США. Матч пройдет на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан однозначными фаворитами матча: поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.52, это примерно 64% вероятности. Успех американцев предложен с котировкой 7.10 (14%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья доступна за 4.40 (22%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают существенное превосходство англичан:

• победа 1:0 идет за 6.00;

• успех 2:0 — за 6.30;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Англия в первом туре вонзила шесть мячей Ирану: отличились Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд, Джек Грилиш и другие, но главный форвард команды и лучший бомбардир прошлого чемпионата мира Харри Кейн не забил, но отдал две голевые. Поставить на тотал результативных действий нападающего «Тоттенхэма» больше 1.5 можно с коэффициентом 5.94.

Индивидуальный тотал англичан больше 1.5 мяча оценен в 1.96, ИТМ1 (1.5) — в 2.17.

США в первом туре лишь раз пробили Уэльс. Индивидуальный тотал американцев больше 1.5 гола доступен за 4.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.20.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.93.

Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу команды Саутгейта и тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 2.47, обратная ставка идет за 1.54.