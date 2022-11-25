Англия — США: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
25 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре встретятся сборные Англии и США. Матч пройдет на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан однозначными фаворитами матча: поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.52, это примерно 64% вероятности. Успех американцев предложен с котировкой 7.10 (14%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья доступна за 4.40 (22%).
Ждете вторую победу Англии на турнире? Ставка в 1000 рублей на успех «Трех львов» в случае выигрыша принесет 1520 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают существенное превосходство англичан:
• победа 1:0 идет за 6.00;
• успех 2:0 — за 6.30;
• ничья 1:1 — за 7.70.
Англия в первом туре вонзила шесть мячей Ирану: отличились Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд, Джек Грилиш и другие, но главный форвард команды и лучший бомбардир прошлого чемпионата мира Харри Кейн не забил, но отдал две голевые. Поставить на тотал результативных действий нападающего «Тоттенхэма» больше 1.5 можно с коэффициентом 5.94.
Индивидуальный тотал англичан больше 1.5 мяча оценен в 1.96, ИТМ1 (1.5) — в 2.17.
США в первом туре лишь раз пробили Уэльс. Индивидуальный тотал американцев больше 1.5 гола доступен за 4.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.20.
Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.93.
Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу команды Саутгейта и тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 2.47, обратная ставка идет за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2