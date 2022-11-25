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Англия — США: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Англия — США 25 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Харри Кейн, сборная Англии.
Фото Global Look Press

25 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре встретятся сборные Англии и США. Матч пройдет на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
США

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан однозначными фаворитами матча: поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.52, это примерно 64% вероятности. Успех американцев предложен с котировкой 7.10 (14%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья доступна за 4.40 (22%).

Ждете вторую победу Англии на турнире? Ставка в 1000 рублей на успех «Трех львов» в случае выигрыша принесет 1520 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают существенное превосходство англичан:

• победа 1:0 идет за 6.00;

• успех 2:0 — за 6.30;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Англия в первом туре вонзила шесть мячей Ирану: отличились Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд, Джек Грилиш и другие, но главный форвард команды и лучший бомбардир прошлого чемпионата мира Харри Кейн не забил, но отдал две голевые. Поставить на тотал результативных действий нападающего «Тоттенхэма» больше 1.5 можно с коэффициентом 5.94.

Индивидуальный тотал англичан больше 1.5 мяча оценен в 1.96, ИТМ1 (1.5) — в 2.17.

Сборная Англии. Англия — США: «Янки» физически не вытянут матч против команды Саутгейта

США в первом туре лишь раз пробили Уэльс. Индивидуальный тотал американцев больше 1.5 гола доступен за 4.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.20.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.93.

Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу команды Саутгейта и тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 2.47, обратная ставка идет за 1.54.

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Нидерланды — Эквадор: где смотреть матч ЧМ 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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22 тур
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26 тур
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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