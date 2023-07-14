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«Нефтчи» — «Фенербахче»: прогноз на матч Кубка Премьер 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Премьер «Нефтчи» — «Фенербахче» 15 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Бурак Кападжак («Фенербахче»).
Фото Global Look Press

15 июля состоится заключительный поединок на Кубке Премьер. На стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге сыграют «Нефтчи» и «Фенербахче». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.30 мск.

Россия. Кубок PARI Премьер.
15 июл, 14:00. Смена (Санкт-Петербург)
Нефтчи
Фенербахче

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают номинальных гостей безоговорочными фаворитами: успех «желтых канареек» оценили коэффициентом 1.40, это около 68% вероятности. На триумф черно-белых предложили котировку 7.15 (14%). Ничья доступна за 5.11 (18%).

Клуб из Баку проиграл оба предыдущих матча на Кубке Премьер с общим счетом 1:7. Верите, что под занавес турнира «Нефтчи» преподнесет сюрприз? Ставка в 1000 рублей на парней Адриана Муту в случае их победы принесет 7150 рублей.

Эксперты ожидают, что встреча получится результативной. Тотал больше трех мячей дали за 1.75, ТМ 3 — за 2.06.

Вариант «обе забьют» можно сыграть за 1.70, обратный рынок — за 2.03. В двух прошлых матчах «Фенербахче» уступил «Зениту» по пенальти (3:4, в основное время — 0:0) и влетел «Црвене Звезде» (1:3).

Три из четырех наиболее возможных итогов противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на сухую викторию стамбульцев:

  • 2:0 — за 6.39;

  • 2:1 — за 6.92;

  • 1:0 — за 7.75;

  • 3:0 — за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Нефтчи» — «Фенербахче»

В заключительной игре Кубка Премьер сойдутся главные неудачники турнира — черно-белые не зацепили ни одного очка и занимают последнее место. Стамбульцы идут выше лишь благодаря тому, что поражение от «Зенита» случилось по пенальти, а основное время завершилось нулевой ничьей. За две встречи обе команды оформили всего по голу, зато у своих ворот были очень гостеприимны: «Нефтчи» пропустил семь мячей, «Фенер» — три. Очный поединок таких соперников просто не может получиться скучным.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нефтчи
ФК Фенербахче
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«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч Суперкубка России 15 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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