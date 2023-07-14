«Нефтчи» — «Фенербахче»: прогноз на матч Кубка Премьер 15 июля 2023 года
15 июля состоится заключительный поединок на Кубке Премьер. На стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге сыграют «Нефтчи» и «Фенербахче». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают номинальных гостей безоговорочными фаворитами: успех «желтых канареек» оценили коэффициентом 1.40, это около 68% вероятности. На триумф черно-белых предложили котировку 7.15 (14%). Ничья доступна за 5.11 (18%).
Клуб из Баку проиграл оба предыдущих матча на Кубке Премьер с общим счетом 1:7. Верите, что под занавес турнира «Нефтчи» преподнесет сюрприз? Ставка в 1000 рублей на парней Адриана Муту в случае их победы принесет 7150 рублей.
Эксперты ожидают, что встреча получится результативной. Тотал больше трех мячей дали за 1.75, ТМ 3 — за 2.06.
Вариант «обе забьют» можно сыграть за 1.70, обратный рынок — за 2.03. В двух прошлых матчах «Фенербахче» уступил «Зениту» по пенальти (3:4, в основное время — 0:0) и влетел «Црвене Звезде» (1:3).
Три из четырех наиболее возможных итогов противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на сухую викторию стамбульцев:
Прогноз и ставка на матч «Нефтчи» — «Фенербахче»
В заключительной игре Кубка Премьер сойдутся главные неудачники турнира — черно-белые не зацепили ни одного очка и занимают последнее место. Стамбульцы идут выше лишь благодаря тому, что поражение от «Зенита» случилось по пенальти, а основное время завершилось нулевой ничьей. За две встречи обе команды оформили всего по голу, зато у своих ворот были очень гостеприимны: «Нефтчи» пропустил семь мячей, «Фенер» — три. Очный поединок таких соперников просто не может получиться скучным.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -