Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 3 марта 2024 года

В первом же туре после завершения зимней паузы в РПЛ пройдет столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Поединок состоится 3 марта на «ВТБ Арене». Арбитр Кирилл Левников даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 16.00 мск.

Букмекеры отдали предпочтение бело-голубым: победа подопечных Марчела Лички идет с коэффициентом 2.29, что составляет приблизительно 42% вероятности. Успех «Локо» предложен с котировкой 3.05 (31%), ничья идет за 3.75.

Вероятность того, что «Локомотив» не проиграет, оценена в 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Динамо»:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.20;

• 2:0 — за 8.40.

Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.64, обратный рынок идет за 2.27.

Комбинированный вариант «обе забьют» и ТБ 2.5 гола доступен за 1.86.