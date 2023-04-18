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Сегодня, 18:15

«Наполи» — «Милан»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 19 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Наполи» — «Милан».
Фото Global Look Press

19 апреля «Милан» навестит «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды рассудит польский арбитр Шимон Марциняк. Встреча на стадионе имени Диего Марадоны начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.55 мск. Первый матч завершился победой россонери — 1:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Аналитики назвали фаворитами хозяев. На триумф неаполитанцев в основное время предложен коэффициент 1.79, что соответствует 54% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.68 (26%), успех «Милана» — в 4.88 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу красно-черных в основное время принесет выигрыш в 4880 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на проход в полуфинал одной из команд по итогам всего противостояния. На успех «Наполи» доступна котировка 2.12, на россонери — 1.70.

Команда Стефано Пиоли не проигрывает в четырех поединках подряд. На продление серии предложен коэффициент 2.10.

Самый вероятный автор гола — Виктор Осимхен. На точный выстрел форварда «Наполи» можно поставить за 2.09.

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В последних пяти матчах «Милана» «верх» по забитым мячам пробили два раза, в играх с участием команды Лучано Спаллетти — в трех случаях. Тотал больше 2.5 результативных удара в ответном четвертьфинале идет за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.74.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени, 1:0 в пользу «партенопейцев». На него доступна котировка 6.21.

В пяти из шести очных поединков «Наполи» и «Милана» забивала лишь одна команда. Обмен голами на этот раз предложен за 2.06, но более вероятен обратный рынок — за 1.77.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Наполи
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«Челси» — «Реал»: прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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