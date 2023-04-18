«Челси» — «Реал»: прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года
18 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» прибудет в гости к «Челси». Соперники встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит итальянский рефери Даниэле Орсато. Трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» — начало прямого эфира в 21.55 мск. Первый матч между командами завершился победой мадридцев со счетом 2:0.
Аналитики отдали предпочтение гостям. На триумф «Реала» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что составляет около 40% вероятности исхода. Успех «Челси» идет за 2.85 (33%), ничья — за 3.55 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 3550 рублей, если команды не выявят победителя за 90 минут.
Верите в сенсационный выход «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов? Победа лондонцев по итогам противостояния оценена в 8.00, успех «Реала» — мизерными 1.08.
Английский клуб забил в семи из восьми прошлых встреч с бланкос, а испанцы отличились в трех предыдущих столкновениях с «Челси». Обмен голами предложен за 1.68, обратный рынок — за 2.18.
Аналитики допускают несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.
Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Реал»
«Челси» великолепно выступает в Лиге чемпионов при родных фанатах: выиграл девять из 11 последних матчей. Единственное поражение в этой серии — от «Реала» (1:3) в прошлом розыгрыше турнира. Но сейчас лондонцы потеряли форму: впервые за 20 лет клуб не забил в четырех поединках кряду во всех турнирах. А еще «Челси» пропустил в трех играх подряд. Да и назначенный вместо Грэма Поттера Фрэнк Лэмпард не имел достаточно времени, чтобы перестроить команду.
«Реал» победил в девяти из 11 последних столкновений в Лиге чемпионов, проиграв лишь однажды. А голевая серия мадридцев в главном евротурнире растянулась на 15 матчей. В гостях бланкос выступают хуже: в ЛЧ у команды Карло Анчелотти лишь три победы в семи предыдущих встречах при трех поражениях. В последних пяти играх «Реал» забивает очень много — по 3.2 мяча в среднем за 90 минут. А еще мадридцы всухую выиграли пять из семи последних поединков во всех турнирах: оборона сливочных крепка как никогда.
«Челси» наверняка поборется при родных трибунах, но проблемы с реализацией разобьются о мадридскую стену. А хромая защита лондонцев не остановит Карима Бензема и Винисиуса (6+5 за четыре последние встречи).
Успешные перформансы синих в Лиге чемпионов на «Стэмфорде» не должны вводить в заблуждение: Карло Анчелотти и компания контролировали первую игру на протяжении всех 90 минут, а у «Челси» было минимум шансов — команде Лэмпарда повезло закончить встречу лишь с двумя пропущенными мячами. Шестиматчевая серия британцев без побед намекает, что в Лондоне «Реал» доведет дело до конца.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.35.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4