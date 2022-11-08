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«Наполи» — «Эмполи»: где смотреть матч серии А 8 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Эмполи» 8 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Джованни Симеоне.
Фото Global Look Press

8 ноября в матче 14-го тура серии А сыграют «Наполи» и «Эмполи». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Эмполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не оставляет шансов гостям. Поставить на победу «Наполи» можно за 1.20, это примерно 83% вероятности исхода. Ничья идет за 7.50 (13%), успех «Эмполи» доступен за огромные 17.0 (4%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 7500 рублей.

Если верите в чудо — то есть в то, что гости не проиграют лучшей команде Италии — оформите ставку за 4.90.

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Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.

Голевой «верх» прошел в восьми из прошедших десяти матчей «Наполи» во всех турнирах, так что сомнений у экспертов нет никаких. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.39, ТБ 3.5 — за 2.02.

С вариантом «обе забьют» аналитики не определились — на оба исхода можно поставить за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 4:0 — за 6.70;

• 2:0 — за 7.00;

• 3:0 — за 7.40.

Футбол
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ФК Наполи
ФК Эмполи
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«Наполи» — «Эмполи»: прогноз на матч серии А 8 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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