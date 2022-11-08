8 ноября в матче 14-го тура серии А сыграют «Наполи» и «Эмполи». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не оставляет шансов гостям. Поставить на победу «Наполи» можно за 1.20, это примерно 83% вероятности исхода. Ничья идет за 7.50 (13%), успех «Эмполи» доступен за огромные 17.0 (4%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 7500 рублей.

Если верите в чудо — то есть в то, что гости не проиграют лучшей команде Италии — оформите ставку за 4.90.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.

Голевой «верх» прошел в восьми из прошедших десяти матчей «Наполи» во всех турнирах, так что сомнений у экспертов нет никаких. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.39, ТБ 3.5 — за 2.02.

С вариантом «обе забьют» аналитики не определились — на оба исхода можно поставить за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 4:0 — за 6.70;

• 2:0 — за 7.00;

• 3:0 — за 7.40.