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«Муром» — 2DROTS: где смотреть матч Кубка России 23 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Муром» — 2DROTS 23 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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23 августа 2DROTS в 1/128 Кубка России сыграет с клубом «Муром». Встреча команд состоится на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 19:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
2DROTS

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали 2DROTS фаворитом матча. На победу блогеров в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.43 (22%), успех «Мурома» — за 2.94 (34%).

Ставка в 1000 рублей на клуб второй лиги, если он победит по итогам 90 минут, принесет выплату в 2940 рублей.

Вариант 1Х предложен за 1.58. Верите, что «Муром» доживет хотя бы до серии пенальти?

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.78, ТМ 2.5 — за 1.97. Семь из 10 предыдущих официальных матчей «Мурома» завершились «низом».

Обмен голами доступен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» — за 2.14.

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На то, что первый гол будет забит в промежутке с 1-й по 27-ю минуту, котировка — 1.96. С 28-й по 90-ю — 1.95.

Проход профессионального клуба в следующий раунд Кубка оценен коэффициентом 2.17, блогеров — 1.64.

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Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 4
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Федор Чалов

ЦСКА

 4
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Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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