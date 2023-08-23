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Первый в истории FONFEST КХЛ: Хоккей в городе уже 2 сентября в Москве!

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FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.

Александр Овечкин и Антоха МС, трансляции матчей КХЛ на большом экране и общение с интересными гостями, хоккейная выставка и стрит-фуд на фестивале урбанкультуры.

FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.

Вот-вот стартует новый сезон FONBET чемпионата КХЛ. 1 сентября пройдет матч за Кубок Открытия, а уже на следующий день в столице состоится грандиозное событие — первый фестиваль, объединяющий в себе любовь к хоккею, музыке и урбанкультуре.

2 сентября на территории современного уличного пространства «Дизайн-завод» можно будет посмотреть первые матчи нового сезона. Конечно же, на большом экране! Там же в игровой зоне проверят ваши хоккейные навыки, а уличная еда утолит голод. Все в лучших традициях городских фестивалей, но теперь — без отрыва от любимой игры.

Хедлайнерами первого фестиваля от FONFEST КХЛ: Хоккей в городе станут Кассета, группа ЛАУД и Антоха МС. В креативном пространстве никуда без выставки — разумеется, посвященной хоккею. Все, кто посетит FONFEST КХЛ: Хоккей в городе, смогут встретиться с блогерами и другими гостями «Дизайн-завода», а главным гостем станет Александр Овечкин! С легендарной Восьмеркой, стремящейся за рекордом Уэйна Гретцки, можно будет не только пообщаться, но и взять у него автограф.

Как попасть на FONFEST КХЛ: Хоккей в городе? Вход — бесплатный! Достаточно зарегистрироваться на сайте и приехать в центр городской культуры, чьей частью совсем скоро станет и хоккей.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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