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«Монако» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 11 февраля 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 11 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Неймар.
Фото Global Look Press

11 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» сойдется с «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 19.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу арбитр Клеман Тюрпен.

Франция. Лига 1. 23-й тур
11 февр, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи хозяев. На победу «Монако» можно поставить с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), успех «ПСЖ» — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Вариант Х2 идет за 1.53. Вариант 1Х предложено взять за 1.46.

На тотал больше 2.5 мяча выставлен замечательный коэффициент — 1.76. На ТМ 2.5 — 2.06.

На обмен голами можно поставить за 1.65, на «обе забьют — нет» — за 2.24.

В трех предыдущих очных матчах с участием этих команд назначался пенальти. На 11-метровый в ближайшей встрече котировка — 2.90.

Игра принципиальная, а значит, может быть достаточно горячей и жесткой — удаление идет за 3.90.

На победу «ПСЖ» хотя бы в одном тайме котировка — 1.83, «Монако» — 1.74.

Гол Александра Головина в ворота чемпиона Франции предложен за 5.50. В «ПСЖ» точного удара ждут от Неймара — 2.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 или 2:1 в пользу «Монако» — за 9.50.

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Прогноз и ставка на матч «Монако» — «ПСЖ»

«ПСЖ» сыграет на выезде против одного из сильнейших соперников по лиге 1 без двух звезд атаки — Месси и Мбаппе выбыли из-за травм. Также не выйдут на поле мозг центра поля Верратти, Мукиэле и Саншеш. Атаку будут тащить Неймар и 20-летний Экитике. Вроде тоже отличные ребята (на двоих 15+13 в чемпионате), но против них полностью основной состав «Монако». Здесь и Бен Йеддер (12+2), и Эмболо (12+2), и Головин (4+6).

Монегаски в последние годы неплохо противостоят парижанам в лиге 1: проиграли только один из пяти предыдущих матчей, а в прошлом сезоне разгромили соперника 3:0. Игра первого круга завершилась 1:1, причем «ПСЖ» отыгрался только благодаря пенальти на 70-й минуте.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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