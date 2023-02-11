«Монако» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 11 февраля 2023 года
11 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» сойдется с «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 19.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу арбитр Клеман Тюрпен.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи хозяев. На победу «Монако» можно поставить с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), успех «ПСЖ» — за 2.85 (35%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.
В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Вариант Х2 идет за 1.53. Вариант 1Х предложено взять за 1.46.
На тотал больше 2.5 мяча выставлен замечательный коэффициент — 1.76. На ТМ 2.5 — 2.06.
На обмен голами можно поставить за 1.65, на «обе забьют — нет» — за 2.24.
В трех предыдущих очных матчах с участием этих команд назначался пенальти. На 11-метровый в ближайшей встрече котировка — 2.90.
Игра принципиальная, а значит, может быть достаточно горячей и жесткой — удаление идет за 3.90.
На победу «ПСЖ» хотя бы в одном тайме котировка — 1.83, «Монако» — 1.74.
Гол Александра Головина в ворота чемпиона Франции предложен за 5.50. В «ПСЖ» точного удара ждут от Неймара — 2.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Монако» — «ПСЖ»
«ПСЖ» сыграет на выезде против одного из сильнейших соперников по лиге 1 без двух звезд атаки — Месси и Мбаппе выбыли из-за травм. Также не выйдут на поле мозг центра поля Верратти, Мукиэле и Саншеш. Атаку будут тащить Неймар и 20-летний Экитике. Вроде тоже отличные ребята (на двоих 15+13 в чемпионате), но против них полностью основной состав «Монако». Здесь и Бен Йеддер (12+2), и Эмболо (12+2), и Головин (4+6).
Монегаски в последние годы неплохо противостоят парижанам в лиге 1: проиграли только один из пяти предыдущих матчей, а в прошлом сезоне разгромили соперника 3:0. Игра первого круга завершилась 1:1, причем «ПСЖ» отыгрался только благодаря пенальти на 70-й минуте.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2