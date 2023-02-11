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Махачев — Волкановски: прогноз на бой UFC 12 февраля 2023 года

Прогноз на бой UFC Махачев — Волкановски 12 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Александр Волкановски.
Фото Твиттер UFC.

12 февраля в австралийском городе Перт состоится турнир UFC 284. Главным событием вечера, который пройдет на площадке RAC Arena, станет поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски за чемпионский пояс легкого веса. Этот бой начнется ориентировочно в 07.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Эфир стартует в 06.00 по московскому времени.

Ислам Махачев. Махачеву придется рисковать в бою с Волкановски. Иначе он повторит судьбу Яна и Анкалаева

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают россиянина серьезным фаворитом: поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.17, это примерно 83% вероятности. Успех Великого предложен с котировкой 5.50 (16%), в случае поражения он не потеряет звание чемпиона полулегкого дивизиона. Ничья идет за 65.0 (1%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на успех Волкановски при благоприятном исходе принесет 5500 рублей.

Поставить на то, что схватка закончится досрочной победой любого из файтеров, можно за 1.23. Обратный рынок доступен за 3.91.

Успех Махачева решением судей идет за 5.50, Волкановски — за 8.00.

Считаете, что бой закончится очень быстро? Поставить на завершение поединка в первые 60 секунд первого раунда можно с коэффициентом 20.0.

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Прогноз и ставка на бой UFC Махачев — Волкановски 12 февраля 2023 года

Ислам — огромный фаворит у букмекеров. Но Волк — очень сложный противник. Австралиец лидирует в рейтинге бойцов UFC вне весовых категорий и еще ни разу не проигрывал в организации, а его победная серия длится уже 22 поединка. Последние пять боев Великого были чемпионскими пятираундовыми, и в четырех из них он прошел всю дистанцию схватки и только в одном победил в четвертом раунде техническим нокаутом.

Махачев находится вторым в рейтинге лучших бойцов UFC вне весовых категорий, поэтому, даже несмотря на ранний финиш Чарльза Оливейры во втором раунде в титульнике, предстоящий бой вряд ли закончится быстро. Оба оппонента слишком опасны друг для друга и, вероятно, начнут осторожно.

Рекомендуемая ставка: тотал раундов больше 2.5 за 1.65.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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