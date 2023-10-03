Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова: молодость победит опыт
3 октября во втором круге турнира в Пекине восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасией Павлюченковой. Девушки выйдут на корт не ранее 12.00 по московскому времени, в прямом эфире в России этот матч показан не будет. Прежде теннисистки между собой не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 16-летнюю Андрееву фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Если больше верите в Павлюченкову, возьмите ее успех за 2.22 (39%).
Можете подстраховать Анастасию с помощью форы: Ф2(+2.5) оценена в 1.88, а противоположная Ф1(-2.5) — в 1.91.
Тотал больше 21.5 гейма можно оформить за 1.86, ТМ 21.5 — за 1.93.
2:0 в пользу Мирры — наиболее вероятный итоговый счет. Если матч так и завершится, то сыграет коэффициент 2.43.
На то, что Павлюченкова возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.52.
Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова
Мирра в Пекине прошла квалификацию, но мало кто ждал от нее чуда в матче против чешки Крейчиковой. Однако россиянка серьезно удивила — отдала сопернице всего четыре гейма. Таким образом в столице Китая Андреева не проиграла пока ни сета и явно сроднилась с кортом.
Для Павлюченковой встреча с Андреевой будет первой после недавнего выступления в Токио, где она дошла до полуфинала и уступила Кудерметовой. Смена локации в плотном соревновательном графике зачастую плохо отражается на выступлении спортсменов, особенно возрастных, к которым можно отнести Анастасию. Поэтому соперничать с молодой и дерзкой соперницей ей будет непросто.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1