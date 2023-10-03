Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 01:15

Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова: молодость победит опыт

Прогноз на матч WTA Пекин Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

3 октября во втором круге турнира в Пекине восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасией Павлюченковой. Девушки выйдут на корт не ранее 12.00 по московскому времени, в прямом эфире в России этот матч показан не будет. Прежде теннисистки между собой не играли.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Леся Цуренко: чемпионка Токио отправит украинку за чемоданами

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 16-летнюю Андрееву фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Если больше верите в Павлюченкову, возьмите ее успех за 2.22 (39%).

Можете подстраховать Анастасию с помощью форы: Ф2(+2.5) оценена в 1.88, а противоположная Ф1(-2.5) — в 1.91.

Тотал больше 21.5 гейма можно оформить за 1.86, ТМ 21.5 — за 1.93.

2:0 в пользу Мирры — наиболее вероятный итоговый счет. Если матч так и завершится, то сыграет коэффициент 2.43.

На то, что Павлюченкова возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.52.

Даниил Медведев. Зверев и Медведев сыграют в пятый раз в этом году. Кто-то выйдет вперед в личном противостоянии на харде

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова

Мирра в Пекине прошла квалификацию, но мало кто ждал от нее чуда в матче против чешки Крейчиковой. Однако россиянка серьезно удивила — отдала сопернице всего четыре гейма. Таким образом в столице Китая Андреева не проиграла пока ни сета и явно сроднилась с кортом.

Для Павлюченковой встреча с Андреевой будет первой после недавнего выступления в Токио, где она дошла до полуфинала и уступила Кудерметовой. Смена локации в плотном соревновательном графике зачастую плохо отражается на выступлении спортсменов, особенно возрастных, к которым можно отнести Анастасию. Поэтому соперничать с молодой и дерзкой соперницей ей будет непросто.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 1.65.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
0
Читайте также
Экс-премьер СССР Николай Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора
Сенатор США и его семья погибли в авиакатастрофе
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев и Медведев сыграют в пятый раз в этом году. Кто-то выйдет вперед в личном противостоянии на харде

«Зенит» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости