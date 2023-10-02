Зверев и Медведев сыграют в пятый раз в этом году. Кто-то выйдет вперед в личном противостоянии на харде
3 октября российский теннисист Даниил Медведев сразится с немцем Александром Зверевым за право сыграть в финале турнира в Пекине. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени, в России она транслироваться не будет. Счет противостояния — 9:7 в пользу Медведева.
Он же идет фаворитом предстоящей игры. В букмекерской компании Olimpbet на успех Даниила можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Триумф Зверева предложен за 2.76 (32%).
Сможет ли немец выдержать фору (+3.5) гейма? Такое условие доступно за 1.81. Если же Медведев победит с разницей в четыре и более гейма, сыграет котировка 2.03.
В трех из четырех матчей между теннисистами в этом сезоне сработал «верх» по геймам. На ТБ 22.5 можно поставить за 1.93, на ТМ 22.5 — за 1.90.
По мнению экспертов, Медведев победит в двух сетах — счет 2:0 оценен в 2.16.
Александр взял хотя бы партию в пяти из шести предыдущих встреч с Даниилом. На повторение ситуации в предстоящей игре коэффициент — 1.65.
Будет ли в матче тай-брейк? Да — 2.40, нет — 1.52.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Даниил Медведев
Встречи Зверева и Медведева в этом году стали доброй традицией — в Пекине они сыграют уже в пятый раз. И у этого поединка есть несколько подоплек. Во-первых, кто-то вырвется вперед в противостоянии на харде (сейчас счет 7:7). Во-вторых, Александр может перекрыть Даниилу путь к победе на турнире, где тот еще не выигрывал. Напомню, что все свои 20 трофеев россиянин взял на разных соревнованиях, и в столице Китая может увеличить количество таких титулов.
Последний матч между игроками в Цинциннати завершился победой Зверева в трех партиях. На том турнире Саша был очень неплох и свеж в первых раундах. Здесь же он провел уже три встречи и каждую завершил в решающем сете. Хотя соперники у него были не выдающиеся — Шварцман, Давидович-Фокина и Харри. К полуфиналу немец подойдет чуть более уставшим, чем Даниил, которому он также немного уступает по игре. Плюс матч состоится в первой половине дня и пройдет в условиях духоты, что больше на руку Медведеву, который привык «выживать» на корте. Он же и одержит победу.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) гейма за 1.72.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
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2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1