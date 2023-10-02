Зверев и Медведев сыграют в пятый раз в этом году. Кто-то выйдет вперед в личном противостоянии на харде

3 октября российский теннисист Даниил Медведев сразится с немцем Александром Зверевым за право сыграть в финале турнира в Пекине. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени, в России она транслироваться не будет. Счет противостояния — 9:7 в пользу Медведева.

Он же идет фаворитом предстоящей игры. В букмекерской компании Olimpbet на успех Даниила можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Триумф Зверева предложен за 2.76 (32%).

Сможет ли немец выдержать фору (+3.5) гейма? Такое условие доступно за 1.81. Если же Медведев победит с разницей в четыре и более гейма, сыграет котировка 2.03.

В трех из четырех матчей между теннисистами в этом сезоне сработал «верх» по геймам. На ТБ 22.5 можно поставить за 1.93, на ТМ 22.5 — за 1.90.

По мнению экспертов, Медведев победит в двух сетах — счет 2:0 оценен в 2.16.

Александр взял хотя бы партию в пяти из шести предыдущих встреч с Даниилом. На повторение ситуации в предстоящей игре коэффициент — 1.65.

Будет ли в матче тай-брейк? Да — 2.40, нет — 1.52.

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Даниил Медведев

Встречи Зверева и Медведева в этом году стали доброй традицией — в Пекине они сыграют уже в пятый раз. И у этого поединка есть несколько подоплек. Во-первых, кто-то вырвется вперед в противостоянии на харде (сейчас счет 7:7). Во-вторых, Александр может перекрыть Даниилу путь к победе на турнире, где тот еще не выигрывал. Напомню, что все свои 20 трофеев россиянин взял на разных соревнованиях, и в столице Китая может увеличить количество таких титулов.

Последний матч между игроками в Цинциннати завершился победой Зверева в трех партиях. На том турнире Саша был очень неплох и свеж в первых раундах. Здесь же он провел уже три встречи и каждую завершил в решающем сете. Хотя соперники у него были не выдающиеся — Шварцман, Давидович-Фокина и Харри. К полуфиналу немец подойдет чуть более уставшим, чем Даниил, которому он также немного уступает по игре. Плюс матч состоится в первой половине дня и пройдет в условиях духоты, что больше на руку Медведеву, который привык «выживать» на корте. Он же и одержит победу.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) гейма за 1.72.

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