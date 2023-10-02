Вероника Кудерметова — Леся Цуренко: чемпионка Токио отправит украинку за чемоданами
3 октября во втором круге турнира в Пекине россиянка Вероника Кудерметова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча начнется не ранее 10.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Кудерметова одержит уверенную победу. На выход россиянки в третий круг можно поставить с коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. Успех Цуренко предложен за 3.23 (26%).
Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.81.
Считаете, что Кудерметова победит с разницей в пять и более геймов? Ф1(-4.5) доступна за 1.99, Ф2(+4.5) — за 1.81.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Вероники за 1.91.
В том случае если Цуренко возьмет хотя бы одну партию, сыграет котировка 1.83.
Ни в одном из пяти матчей с участием россиянки в Токио не было больше семи брейков. Если вам кажется, что на этот раз соперницы возьмут подачу друг друга минимум восемь раз, поставьте на данный вариант за 1.72.
Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Леся Цуренко
Незадолго до старта турнира в Токио Кудерметова начала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, и это сразу дало плоды. В столице Японии Вероника подряд расправилась с очень мощными соперницами — Свентек, Павлюченковой, Пегулой — и выиграла второй титул в карьере.
Россиянка играла очень мощно, потрясающе раскручивала мяч и мало ошибалась. В трех заключительных матчах она всего пять раз отдала свою подачу — контролировала ситуацию и действовала первым номером. Цуренко, которая давно не показывает ничего выдающегося, не сможет оказать Веронике сопротивление.
Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-3.5) гейма за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1