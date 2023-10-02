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Вероника Кудерметова — Леся Цуренко: чемпионка Токио отправит украинку за чемоданами

Прогноз на матч WTA Пекин Вероника Кудерметова — Леся Цуренко 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images

3 октября во втором круге турнира в Пекине россиянка Вероника Кудерметова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча начнется не ранее 10.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Кудерметова одержит уверенную победу. На выход россиянки в третий круг можно поставить с коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. Успех Цуренко предложен за 3.23 (26%).

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.81.

Считаете, что Кудерметова победит с разницей в пять и более геймов? Ф1(-4.5) доступна за 1.99, Ф2(+4.5) — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Вероники за 1.91.

В том случае если Цуренко возьмет хотя бы одну партию, сыграет котировка 1.83.

Ни в одном из пяти матчей с участием россиянки в Токио не было больше семи брейков. Если вам кажется, что на этот раз соперницы возьмут подачу друг друга минимум восемь раз, поставьте на данный вариант за 1.72.

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Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Леся Цуренко

Незадолго до старта турнира в Токио Кудерметова начала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, и это сразу дало плоды. В столице Японии Вероника подряд расправилась с очень мощными соперницами — Свентек, Павлюченковой, Пегулой — и выиграла второй титул в карьере.

Россиянка играла очень мощно, потрясающе раскручивала мяч и мало ошибалась. В трех заключительных матчах она всего пять раз отдала свою подачу — контролировала ситуацию и действовала первым номером. Цуренко, которая давно не показывает ничего выдающегося, не сможет оказать Веронике сопротивление.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-3.5) гейма за 1.67.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Вероника Кудерметова
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
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 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
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 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
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 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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