«Атлетико» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 8 января 2022 года
8 января в матче 16-го тура ла лиги встретятся «Атлетико» и «Барселона». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Хосе Монтера.
Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в каталонцев. Поставить на них можно за 2.55, это примерно 37% вероятности исхода. Успех «Атлетико» оценили в 3.00 (33%), ничью — в 3.30 (30%).
При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3000 рублей.
Если считаете, что «Атлетико» не проиграет дома, оформите ставку за 1.55.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.13, Ф2(0) — за 1.76.
В трех последних личных встречах на «Ванда Метрополитано» отличалась только одна команда. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.93.
Эксперты сомневаются в результативности встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.07, обратный исход — за 1.81.
Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Барселона»
«Атлетико» прервал осеннюю серию из пяти матчей без побед и теперь пять игр подряд только побеждает. Но и «Барселона» не проигрывает уже шесть матчей подряд (5В, 1Н). Плюс к каталонцам вернулся Араухо, чтобы цементировать оборону.
Мадридцы пропустили в последних пяти играх всего два мяча, а тут еще и «блауграна» осталась без Левандовского. У Хави есть звезды в атаке, но Роберт — один из главных бомбардиров, без него будет тяжело. У Симеоне же с голеадорами туго, даже «Жирона» забила больше «Атлетико» в ла лиге. Так что напрашивается «низ» по голам.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2