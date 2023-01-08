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«Атлетико» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 8 января 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2022 года
Артем Белинин
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Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

8 января в матче 16-го тура ла лиги встретятся «Атлетико» и «Барселона». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Хосе Монтера.

Испания. Лига 1. 16-й тур
08 янв, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в каталонцев. Поставить на них можно за 2.55, это примерно 37% вероятности исхода. Успех «Атлетико» оценили в 3.00 (33%), ничью — в 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3000 рублей.

Если считаете, что «Атлетико» не проиграет дома, оформите ставку за 1.55.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.13, Ф2(0) — за 1.76.

В трех последних личных встречах на «Ванда Метрополитано» отличалась только одна команда. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.93.

Эксперты сомневаются в результативности встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.07, обратный исход — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.20.

Диего Симеоне. «Атлетико» — «Барселона»: каталонцы огорчат Симеоне даже без Левандовски

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Барселона»

«Атлетико» прервал осеннюю серию из пяти матчей без побед и теперь пять игр подряд только побеждает. Но и «Барселона» не проигрывает уже шесть матчей подряд (5В, 1Н). Плюс к каталонцам вернулся Араухо, чтобы цементировать оборону.

Мадридцы пропустили в последних пяти играх всего два мяча, а тут еще и «блауграна» осталась без Левандовского. У Хави есть звезды в атаке, но Роберт — один из главных бомбардиров, без него будет тяжело. У Симеоне же с голеадорами туго, даже «Жирона» забила больше «Атлетико» в ла лиге. Так что напрашивается «низ» по голам.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Барселона
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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии 8 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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