19 сентября в первом туре Лиги чемпионов «Янг Бойз» столкнется с «Лейпцигом». Игра состоится на арене «Стад де Сюисс» в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Okko» по платной подписке. Старт трансляции в 19.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали гостей фаворитами поединка. На победу «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.65, что составляет около 57% вероятности. Ничья оценена в 4.30 (23%), а успех «Янг Бойз» — в 5.00 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев принесет выплату в 5000 рублей в случае благоприятного исхода.

«Пчелы» забили 11 мячей за пять встреч чемпионата Швейцарии, «Лейпциг» — 13 раз за четыре игры в Германии. Обе команды — в тройке самых результативных в своих лигах. ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.

Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.62, обратный рынок — за 2.26.

«Лейпциг» не пропустил в трех из пяти матчей подряд. Условие, при котором отличатся только «быки», оценено в 3.10.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из Winline, 2:1 в пользу гостей за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Янг Бойз» — «Лейпциг»

«Лейпциг» в прошлом сезоне добрался до 1/8 финала ЛЧ, а в чемпионате Германии уступил только «Баварии» и «Боруссии». Кроме того, лишь эти два клуба забили больше, чем «быки» (64). В новом сезоне команда Розе тоже действует чрезвычайно результативно (13), у нее лучшая разница мячей в бундеслиге (плюс девять).

«Янг Бойз» тоже уверенно смотрятся в чемпионате Швейцарии. «Пчелы» еще ни разу не проиграли и возглавляют таблицу по потерянным очкам. Разница в классе и опыт говорят в пользу гостей, но вряд ли «Лейпциг» победит всухую.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.62.

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