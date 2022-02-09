9 февраля 2022 года «Милан» примет «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии. Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.87 — это около 52% вероятности. Триумф «Лацио» доступен за 3.90 (25%), а ничья — за 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лацио» можно выиграть 3900 рублей в случае успеха гостей.

Шансы «Милана» на выход в полуфинал оцениваются котировкой 1.49, а «Лацио» — 2.75.

Ф1(0) идет за 1.42, а Ф2(0) — за 3.00.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Вы можете поставить на то, что обе команды забьют, за 1.72. Обратный исход доступен за 2.12.

Шансы «Милана» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.82.

Уверены, что «Лацио» отличится свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 2.90.

Не сомневаетесь, что обеим командам по силам отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 5.90.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 7.00;

· 1:0 — 7.80;

· 2:1 — 8.00.