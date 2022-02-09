Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

9 февраля, 13:15

«Милан» — «Лацио»: где смотреть матч Кубка Италии 9 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии по футболу «Милан» — «Лацио»
Матвей Леонов
Оливье Жиру (в центре).
Фото Reuters

9 февраля 2022 года «Милан» примет «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии. Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Лыжницы на&nbsp;старте Олимпиады-2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: Непряева снова поспорит с Йохауг за золото. На этот раз — в индивидуальной гонке

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.87 — это около 52% вероятности. Триумф «Лацио» доступен за 3.90 (25%), а ничья — за 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лацио» можно выиграть 3900 рублей в случае успеха гостей.

Шансы «Милана» на выход в полуфинал оцениваются котировкой 1.49, а «Лацио» — 2.75.

Ф1(0) идет за 1.42, а Ф2(0) — за 3.00.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Вы можете поставить на то, что обе команды забьют, за 1.72. Обратный исход доступен за 2.12.

Шансы «Милана» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.82.

Уверены, что «Лацио» отличится свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 2.90.

Не сомневаетесь, что обеим командам по силам отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 5.90.

Италия. Кубок. 1/4 финала
09 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
4:0
Лацио
Голы
Леан, 24 (1:0), Жиру, 41 (2:0), Жиру, 45+1 (3:0), Кессье, 79 (4:0)
Милан
Меньян Калабрия (Томори, 76 ) Романьоли Эрнандес Калюлю Тонали (Беннасер, 46 ) Диас Мессиас (Ребич, 61 ) Кессье Жиру (Салемакерс, 61 ) Леан (Мальдини, 76 )
Лацио
Рейна Луис Фелипе Габаррон Хюсай (Лаццари, 61) Дзакканьи Милинкович-Савич Катальди (Лукас, 51) Марушич Башич (Луис Альберто, 51) Фелипе Андерсон Педро Иммобиле (Моро, 68)
Предупреждения
Тонали 22  -  Луис Фелипе 15
Судьи
Соцца (Италия)

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 7.00;

· 1:0 — 7.80;

· 2:1 — 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Милан
0
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чехия — Дания: где смотреть прямой эфир хоккейного матча ОИ-2022

Олимпиада-2022, фигурное катание: прогноз и ставки на мужскую произвольную программу
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости