Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Чехия — Дания: где смотреть прямой эфир хоккейного матча ОИ-2022

Прямая трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022 Чехия — Дания
Виталий Пудздрав
Хоккейный матч на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Фото Reuters

9 февраля сборная Чехии сыграет с командой Дании на олимпийском хоккейном турнире в Пекине. Встреча пройдет на Национальном стадионе, начало — в 16.10. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Лыжницы на&nbsp;старте Олимпиады-2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: Непряева снова поспорит с Йохауг за золото. На этот раз — в индивидуальной гонке

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче выиграют чехи. Поставить на их победу в основное время можно за 1.39 — это примерно 67% вероятности. Триумф датчан оценивается котировкой 5.90 (16%), а ничья идет за 6.40 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу Дании потенциальная выплата составит 6400 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 2.13.

Ставка «Дания не проиграет» есть в линии за 2.85.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Чехия. На этот исход можно поставить за 1.40.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 5.5 можно взять за 1.81.

· Ф1 (-3.5) — 3.60

· ТБ 8.5 — 6.80

· Обе забьют: нет — 4.90

Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная Дании по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по хоккею открыла счет в матче со Швейцарией
В российском фигурном катании нет допинга? Это не совсем так
Сборная России по хоккею обыгрывает Швейцарию после первого периода матча на Олимпиаде в Пекине
Москвина: «Мишина и Галлямов сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной»
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 9 февраля
Российская биатлонистка Буртасова пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия — Швейцария: где смотреть матч 9 февраля онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости