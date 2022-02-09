9 февраля сборная Чехии сыграет с командой Дании на олимпийском хоккейном турнире в Пекине. Встреча пройдет на Национальном стадионе, начало — в 16.10. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче выиграют чехи. Поставить на их победу в основное время можно за 1.39 — это примерно 67% вероятности. Триумф датчан оценивается котировкой 5.90 (16%), а ничья идет за 6.40 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу Дании потенциальная выплата составит 6400 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 2.13.

Ставка «Дания не проиграет» есть в линии за 2.85.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Чехия. На этот исход можно поставить за 1.40.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 5.5 можно взять за 1.81.

· Ф1 (-3.5) — 3.60

· ТБ 8.5 — 6.80

· Обе забьют: нет — 4.90