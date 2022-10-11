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11 октября, 11:15

«Милан» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press

11 октября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в квартете E состоится матч грандов — «Милан» примет «Челси». Игра пройдет в Италии на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Челси

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Челси» больше шансов победить. Взять успех лондонцев можно с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности. Триумф «Милана» оценен в 3.10 (32%), ничья — в 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выигрыш в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Неделю назад «Челси» забил в ворота соперника три безответных мяча: ТБ 2.5 на этот раз идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.90.

На то, что обмена голами снова не будет, котировка — 2.04. На обратный результат — 1.78.

У «Милана» эксперты ждут гола от Оливье Жиру (3.10), у «Челси» — от Пьер-Эмерика Обамеянга (2.50).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 доступна за 6.30;

  • победа «Челси» 1:0 — за 7.70;

  • успех 2:1 — за 8.80.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Челси»

У миланцев очень много травмированных, но это не помешало им после поражения от «Челси» (0:3) уверенно сломить в выходные «Ювентус» (2:0). Кстати, матч в Лондоне стал всего вторым для россонери в этом сезоне, в котором они не забили ни одного мяча. Синие же явно пришли в себя после нескольких неудачных игр в августе и начале сентября, а также после смены главного тренера. Лондонцы забили в четырех играх подряд и победили в трех из них.

Обе команды остро атакуют и много забивают, поэтому следует присмотреться к обмену голами за 1.80.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Челси
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

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Спартак

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Зенит

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Квинси Промес

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И К Ж
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Локомотив

 11 1 3
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Локомотив

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