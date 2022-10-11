«Милан» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года
11 октября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в квартете E состоится матч грандов — «Милан» примет «Челси». Игра пройдет в Италии на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Челси» больше шансов победить. Взять успех лондонцев можно с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности. Триумф «Милана» оценен в 3.10 (32%), ничья — в 3.50 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выигрыш в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Неделю назад «Челси» забил в ворота соперника три безответных мяча: ТБ 2.5 на этот раз идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.90.
На то, что обмена голами снова не будет, котировка — 2.04. На обратный результат — 1.78.
У «Милана» эксперты ждут гола от Оливье Жиру (3.10), у «Челси» — от Пьер-Эмерика Обамеянга (2.50).
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Челси»
У миланцев очень много травмированных, но это не помешало им после поражения от «Челси» (0:3) уверенно сломить в выходные «Ювентус» (2:0). Кстати, матч в Лондоне стал всего вторым для россонери в этом сезоне, в котором они не забили ни одного мяча. Синие же явно пришли в себя после нескольких неудачных игр в августе и начале сентября, а также после смены главного тренера. Лондонцы забили в четырех играх подряд и победили в трех из них.
Обе команды остро атакуют и много забивают, поэтому следует присмотреться к обмену голами за 1.80.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1