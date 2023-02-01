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«Майнц» — «Бавария»: где смотреть матч Кубка Германии 1 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Германии «Майнц» — «Бавария» 1 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лерой Сане и Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

1 февраля «Бавария» постарается выйти в четвертьфинал Кубка Германии. Ее соперником в 1/8 турнира станет «Майнц». Игра пройдет на «Мева Арене» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен 44-летний Дениз Айтекин.

Германия. Кубок. 1/8 финала
01 февр, 22:45. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Баварию» безоговорочным фаворитом. На победу команды Юлиана Нагельсманна в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех «Майнца» — за 6.30 (13%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 6300 рублей, а чистая прибыль составит 5300 рублей.

Проход мюнхенцев в следующий раунд доступен за 1.25, «Майнца» — за 4.32.

«Бавария» сыграла вничью в последних трех матчах. Если считаете, что хозяева тоже не проиграют чемпиону, возьмите вариант 1Х за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.65.

Условие «обе забьют» идет за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.28.

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Эрик-Максим Шупо-Мотинг — самый вероятный автор гола в составе «Баварии». Его точный удар можно взять за 2.11.

Эксперты считают, что матч завершится победой «Баварии» в основное время со счетом 2:1, котировка — 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Майнц
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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