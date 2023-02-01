«Монпелье» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 1 февраля 2023 года
1 февраля лидер чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет на выезде с «Монпелье». Встреча 21-го тура лиги 1 пройдет на «Стад де ля Моссон» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Главным арбитром назначен Жереми Пиньяр.
«ПСЖ» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 75%. На триумф «Монпелье» котировка значительно выше — 8.40 (9%), а ничья доступна за 6.30 (16%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной виктории принесет выплату в 8400 рублей, а чистая прибыль составит 7400 рублей.
Месси, Мбаппе и Неймар не выиграли в чемпионате два последних матча. Если считаете, что неудачная серия «ПСЖ» продолжится, возьмите 1Х за 3.50.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.80. Если же вы верите в еще более высокую результативность, возьмите ТБ 3.5 за 2.17.
Эксперты предполагают, что соперники обменяются голами. Котировка на это — 1.77. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.05.
Парижане пять раз били пенальти в этом сезоне, футболисты «Монпелье» — трижды. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент — 2.80. Удаление можно взять за 4.00.
Ничья хотя бы в одном тайме доступна за приличные 1.97.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Монпелье» — «ПСЖ»
«ПСЖ» набрал всего одно очко в двух последних матчах лиги 1 и подпустил «Ланс» на расстояние трех очков. Причем в играх против «Ренна» и «Реймса» неважно проявили себя лидеры атаки — Месси, Неймар и Мбаппе с партнерами забили всего один мяч.
Бразилец во встрече с «Монпелье» участие не примет — у него мышечная травма. Однако Килиан и Лео будут на месте, и они обязаны что-то придумать против одной из худших защитных линий чемпионата — «паладины» в 20 матчах пропустили 40 мячей. Последняя очная игра между соперниками завершилась 5:2 в пользу парижан. Сейчас они должны снова уверенно победить.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2