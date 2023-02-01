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«Монпелье» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 1 февраля 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Монпелье» — «ПСЖ» 1 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Неймар и Лео Месси.
Фото Global Look Press

1 февраля лидер чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет на выезде с «Монпелье». Встреча 21-го тура лиги 1 пройдет на «Стад де ля Моссон» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Главным арбитром назначен Жереми Пиньяр.

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
ПСЖ

«ПСЖ» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 75%. На триумф «Монпелье» котировка значительно выше — 8.40 (9%), а ничья доступна за 6.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной виктории принесет выплату в 8400 рублей, а чистая прибыль составит 7400 рублей.

Месси, Мбаппе и Неймар не выиграли в чемпионате два последних матча. Если считаете, что неудачная серия «ПСЖ» продолжится, возьмите 1Х за 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.80. Если же вы верите в еще более высокую результативность, возьмите ТБ 3.5 за 2.17.

Эксперты предполагают, что соперники обменяются голами. Котировка на это — 1.77. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.05.

Парижане пять раз били пенальти в этом сезоне, футболисты «Монпелье» — трижды. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент — 2.80. Удаление можно взять за 4.00.

Ничья хотя бы в одном тайме доступна за приличные 1.97.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 7.40;

  • 2:1 — за 8.40;

  • 3:0 — за 8.70.

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Прогноз и ставка на матч «Монпелье» — «ПСЖ»

«ПСЖ» набрал всего одно очко в двух последних матчах лиги 1 и подпустил «Ланс» на расстояние трех очков. Причем в играх против «Ренна» и «Реймса» неважно проявили себя лидеры атаки — Месси, Неймар и Мбаппе с партнерами забили всего один мяч.

Бразилец во встрече с «Монпелье» участие не примет — у него мышечная травма. Однако Килиан и Лео будут на месте, и они обязаны что-то придумать против одной из худших защитных линий чемпионата — «паладины» в 20 матчах пропустили 40 мячей. Последняя очная игра между соперниками завершилась 5:2 в пользу парижан. Сейчас они должны снова уверенно победить.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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