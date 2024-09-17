Более 1 миллиона рублей отправлены на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились контрольные прокаты по фигурному катанию, которые проходили 14 и 15 сентября 2024 года. Среди главных событий — участие всех сильнейших фигуристов страны, пять четверных прыжков в произвольной программе Марка Кондратюка и выступление фигуристки Александры Трусовой, после которого она примет решение о возвращении на лед.

В этом году партнером мероприятия стала компания FONBET. В рамках ее благотворительной программы ДоброFON за пожертвование 500 рублей в фонд «Дорога жизни» зрители получали плюшевого медведя, а за каждого мишку, брошенного на лед, сумма пожертвования увеличивалась до 3000 рублей. В результате после двух дней прокатов на благотворительность собрали 1 033 305 рублей.

«Мы довольны тем, как в этом году прошли контрольные прокаты. Фигуристы показали яркие и насыщенные программы, которые привлекли зрителей и фанатов на ледовую арену. Мы надеемся, что партнерство с FONBET способствует проведению наших соревнований на высоком уровне и принесет радость болельщикам фигурного катания», — отметил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

На протяжении двух прокатных дней СК «Юбилейный» был практически полностью заполнен зрителями: всего мероприятие посетили более 8 тысяч болельщиков, а автограф-сессии Алексея Ягудина и Станиславы Константиновой собирали очереди из нескольких сотен человек.

«Мы рады видеть, что интерес к фигурному катанию в нашей стране остается на неизменно высоком уровне, невзирая на текущие ограничения. В условиях изоляции от крупных международных соревнований мы продолжаем поддерживать российский спорт, и сотрудничество с Федерацией фигурного катания — важный и нужный шаг в этом направлении», — считает управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

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