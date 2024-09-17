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«Зенит» — «Рубин»: команда Семака не будет напрягаться в Кубке России

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Зенит» — «Рубин» 17 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 сентября «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сыграет с «Рубином». Встреча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.30 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

«Зенит» — безусловный фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На успех действующего победителя турнира в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (19%), триумф «Рубина» — за 9.50 (7%).

Итоговая победа сине-бело-голубых с учетом основного времени и серии пенальти оценена в 1.20, казанцев — в 4.70.

Команда Рашида Рахимова уступила «Зениту» в обеих встречах в этом сезоне. На то, что в этот раз «Рубин» хотя бы не проиграет (Х2), котировка — 3.25.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. Обмен результативными ударами доступен за 2.10, противоположный исход — за 1.75.

«Рубин» не забил в двух последних матчах, а «Зенит» в двух последних не пропустил. На то, что казанцы не отличатся на «Газпром Арене», коэффициент — 1.90.

Николо Барелла (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» едет на «Этихад», чтобы отомстить «Сити» за поражение в финале ЛЧ-2023. Манкунианцы не проигрывали дома почти два года

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Рубин»

По предыдущим матчам «Зенита» в Кубке России стало понятно, что турнир начнется для сине-бело-голубых только весной примерно с 1/4 финала. На групповой стадии действующий победитель напрягаться не намерен, а Семак использует игры для поддержания в форме футболистов из резерва.

Никто не удивится, если после тяжелой встречи с ЦСКА в Москве против «Рубина» за питерцев выйдут 11 абсолютно других человек. Да, даже они наверняка расправятся с казанцами, которые проиграли «Зениту» оба матча в этом сезоне и отдали две последние игры в чемпионате «Спартаку» (0:1) с «Крыльями» (0:2). Но в то же время вряд ли будет зафиксирован разгром — все-таки отсутствие сыгранности скажется на игре хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и его индивидуальный тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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