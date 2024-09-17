«Зенит» — «Рубин»: команда Семака не будет напрягаться в Кубке России
17 сентября «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сыграет с «Рубином». Встреча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.30 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.
«Зенит» — безусловный фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На успех действующего победителя турнира в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (19%), триумф «Рубина» — за 9.50 (7%).
Итоговая победа сине-бело-голубых с учетом основного времени и серии пенальти оценена в 1.20, казанцев — в 4.70.
Команда Рашида Рахимова уступила «Зениту» в обеих встречах в этом сезоне. На то, что в этот раз «Рубин» хотя бы не проиграет (Х2), котировка — 3.25.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. Обмен результативными ударами доступен за 2.10, противоположный исход — за 1.75.
«Рубин» не забил в двух последних матчах, а «Зенит» в двух последних не пропустил. На то, что казанцы не отличатся на «Газпром Арене», коэффициент — 1.90.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Рубин»
По предыдущим матчам «Зенита» в Кубке России стало понятно, что турнир начнется для сине-бело-голубых только весной примерно с 1/4 финала. На групповой стадии действующий победитель напрягаться не намерен, а Семак использует игры для поддержания в форме футболистов из резерва.
Никто не удивится, если после тяжелой встречи с ЦСКА в Москве против «Рубина» за питерцев выйдут 11 абсолютно других человек. Да, даже они наверняка расправятся с казанцами, которые проиграли «Зениту» оба матча в этом сезоне и отдали две последние игры в чемпионате «Спартаку» (0:1) с «Крыльями» (0:2). Но в то же время вряд ли будет зафиксирован разгром — все-таки отсутствие сыгранности скажется на игре хозяев.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и его индивидуальный тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1