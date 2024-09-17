17 сентября «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сыграет с «Рубином». Встреча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.30 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

«Зенит» — безусловный фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На успех действующего победителя турнира в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (19%), триумф «Рубина» — за 9.50 (7%).

Итоговая победа сине-бело-голубых с учетом основного времени и серии пенальти оценена в 1.20, казанцев — в 4.70.

Команда Рашида Рахимова уступила «Зениту» в обеих встречах в этом сезоне. На то, что в этот раз «Рубин» хотя бы не проиграет (Х2), котировка — 3.25.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. Обмен результативными ударами доступен за 2.10, противоположный исход — за 1.75.

«Рубин» не забил в двух последних матчах, а «Зенит» в двух последних не пропустил. На то, что казанцы не отличатся на «Газпром Арене», коэффициент — 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Рубин»

По предыдущим матчам «Зенита» в Кубке России стало понятно, что турнир начнется для сине-бело-голубых только весной примерно с 1/4 финала. На групповой стадии действующий победитель напрягаться не намерен, а Семак использует игры для поддержания в форме футболистов из резерва.

Никто не удивится, если после тяжелой встречи с ЦСКА в Москве против «Рубина» за питерцев выйдут 11 абсолютно других человек. Да, даже они наверняка расправятся с казанцами, которые проиграли «Зениту» оба матча в этом сезоне и отдали две последние игры в чемпионате «Спартаку» (0:1) с «Крыльями» (0:2). Но в то же время вряд ли будет зафиксирован разгром — все-таки отсутствие сыгранности скажется на игре хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и его индивидуальный тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.

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