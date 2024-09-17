17 сентября, в стартовый день общего этапа Лиги чемпионов, состоится очень интригующий матч — «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Ливерпуль». Игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса. В прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Хотя матч пройдет в Милане, фаворитом предстоящей встречи считается «Ливерпуль». На победу английской команды в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Милана» котируется за 3.75 (25%), ничья — за очень близкие 3.80 (25%).

Если верите, что россонери не уступят на своем поле, возьмите 1Х за 1.85.

Эксперты уверены, что матч получится результативным: ТБ 2.5 оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.50. Вариант «обе забьют» идет за 1.52, «обе забьют — нет» — за 2.55.

Наибольшего количества голов ждут от «Ливерпуля» — минимум два результативных удара предложено взять за 1.67, три и более — за 3.00.

При этом наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ливерпуль»

Хотя «Ливерпуль» на выходных сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» (1:0), а «Милан» разгромил «Венецию» (4:0), английский клуб справедливо остается фаворитом предстоящего матча ЛЧ. Показать другой результат во встрече с аутсайдером мерсисайдцам помешала реализация, которая до этого не сбоила — три стартовых матча сезона, в том числе у «МЮ», они выиграли с общим счетом 8:0. Плюс у англичан все же явно предпочтительнее набор игроков. «Милан» же лишь в эти выходные прервал серию из трех игр без побед. Команда из столицы моды все еще находится в небольшом расфокусе, что помешает ей как минимум победить.

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.05.

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