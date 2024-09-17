«Милан» — «Ливерпуль»: англичане исправятся за поражение от «Ноттингем Форест» в АПЛ
17 сентября, в стартовый день общего этапа Лиги чемпионов, состоится очень интригующий матч — «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Ливерпуль». Игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса. В прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Хотя матч пройдет в Милане, фаворитом предстоящей встречи считается «Ливерпуль». На победу английской команды в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Милана» котируется за 3.75 (25%), ничья — за очень близкие 3.80 (25%).
Если верите, что россонери не уступят на своем поле, возьмите 1Х за 1.85.
Эксперты уверены, что матч получится результативным: ТБ 2.5 оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.50. Вариант «обе забьют» идет за 1.52, «обе забьют — нет» — за 2.55.
Наибольшего количества голов ждут от «Ливерпуля» — минимум два результативных удара предложено взять за 1.67, три и более — за 3.00.
При этом наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ливерпуль»
Хотя «Ливерпуль» на выходных сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» (1:0), а «Милан» разгромил «Венецию» (4:0), английский клуб справедливо остается фаворитом предстоящего матча ЛЧ. Показать другой результат во встрече с аутсайдером мерсисайдцам помешала реализация, которая до этого не сбоила — три стартовых матча сезона, в том числе у «МЮ», они выиграли с общим счетом 8:0. Плюс у англичан все же явно предпочтительнее набор игроков. «Милан» же лишь в эти выходные прервал серию из трех игр без побед. Команда из столицы моды все еще находится в небольшом расфокусе, что помешает ей как минимум победить.
Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.05.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1