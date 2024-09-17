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«Милан» — «Ливерпуль»: англичане исправятся за поражение от «Ноттингем Форест» в АПЛ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 17 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 сентября, в стартовый день общего этапа Лиги чемпионов, состоится очень интригующий матч — «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Ливерпуль». Игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса. В прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

Хотя матч пройдет в Милане, фаворитом предстоящей встречи считается «Ливерпуль». На победу английской команды в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Милана» котируется за 3.75 (25%), ничья — за очень близкие 3.80 (25%).

Если верите, что россонери не уступят на своем поле, возьмите 1Х за 1.85.

Эксперты уверены, что матч получится результативным: ТБ 2.5 оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.50. Вариант «обе забьют» идет за 1.52, «обе забьют — нет» — за 2.55.

Наибольшего количества голов ждут от «Ливерпуля» — минимум два результативных удара предложено взять за 1.67, три и более — за 3.00.

При этом наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Винисиус (&laquo;Реал&raquo;). «Штутгарт» вернулся в ЛЧ спустя 15 лет и сразу же сыграет с победителем турнира. «Реал» — фаворит, но имеет уязвимости

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ливерпуль»

Хотя «Ливерпуль» на выходных сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» (1:0), а «Милан» разгромил «Венецию» (4:0), английский клуб справедливо остается фаворитом предстоящего матча ЛЧ. Показать другой результат во встрече с аутсайдером мерсисайдцам помешала реализация, которая до этого не сбоила — три стартовых матча сезона, в том числе у «МЮ», они выиграли с общим счетом 8:0. Плюс у англичан все же явно предпочтительнее набор игроков. «Милан» же лишь в эти выходные прервал серию из трех игр без побед. Команда из столицы моды все еще находится в небольшом расфокусе, что помешает ей как минимум победить.

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.05.

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ФК Ливерпуль
ФК Милан
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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