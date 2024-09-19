«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»: команда Роналду выиграла лишь один из четырех матчей на старте сезона
20 сентября «Аль-Наср» Криштиану Роналду в четвертом туре национального чемпионата сыграет с «Аль-Иттифаком» экс-вингера ЦСКА Витиньо. Встреча состоится в Даммаме на «Аль-Иттифак Клаб Стэдиум» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально этот матч можно посмотреть по платной подписке на «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Аль-Насру», на победу которого предложено поставить за коэффициент 1.88. Вероятность этого результата — примерно 53%. Ничья идет за 3.75 (25%), успех «Аль-Иттифака» — за еще большие 3.95 (22%).
На то, что хозяева не проиграют (1Х), котировка — 1.92. Им это удалось в трех из четырех последних встреч против «Аль-Насра».
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Обмен голами доступен за 1.59, вариант «обе забьют — нет» — за 2.31.
Учитывая некоторые проблемы «Аль-Насра», можете присмотреться к комбинированной ставке на исход первого тайма и матча: Х/П2 за 5.20.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»
«Аль-Наср» весьма неважно стартовал в новом сезоне: выиграл только один из четырех матчей, при этом не потерпел ни одного поражения. Три встречи с участием команды Роналду завершились со счетом 1:1, а еще одну «Аль-Наср» выиграл 4:1. Во всех случаях проходил обмен голами.
Такая же тенденция сложилась в играх между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» — вариант «обе забьют» сыграл в трех последних играх в чемпионате. Думается, ничего не помешает командам повторить это условие, но при этом гости, как более статусные и звездные ребята, не проиграют.
Рекомендуемая ставка: «Аль-Наср» не проиграет и «обе забьют» за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1