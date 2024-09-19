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19 сентября, 23:55

«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»: команда Роналду выиграла лишь один из четырех матчей на старте сезона

Прогноз на матч про-лиги «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» 20 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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20 сентября «Аль-Наср» Криштиану Роналду в четвертом туре национального чемпионата сыграет с «Аль-Иттифаком» экс-вингера ЦСКА Витиньо. Встреча состоится в Даммаме на «Аль-Иттифак Клаб Стэдиум» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально этот матч можно посмотреть по платной подписке на «Okko Спорт».

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Аль-Насру», на победу которого предложено поставить за коэффициент 1.88. Вероятность этого результата — примерно 53%. Ничья идет за 3.75 (25%), успех «Аль-Иттифака» — за еще большие 3.95 (22%).

На то, что хозяева не проиграют (1Х), котировка — 1.92. Им это удалось в трех из четырех последних встреч против «Аль-Насра».

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Обмен голами доступен за 1.59, вариант «обе забьют — нет» — за 2.31.

Учитывая некоторые проблемы «Аль-Насра», можете присмотреться к комбинированной ставке на исход первого тайма и матча: Х/П2 за 5.20.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»

«Аль-Наср» весьма неважно стартовал в новом сезоне: выиграл только один из четырех матчей, при этом не потерпел ни одного поражения. Три встречи с участием команды Роналду завершились со счетом 1:1, а еще одну «Аль-Наср» выиграл 4:1. Во всех случаях проходил обмен голами.

Такая же тенденция сложилась в играх между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» — вариант «обе забьют» сыграл в трех последних играх в чемпионате. Думается, ничего не помешает командам повторить это условие, но при этом гости, как более статусные и звездные ребята, не проиграют.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Наср» не проиграет и «обе забьют» за 1.88.

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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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