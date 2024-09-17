«Ювентус» — ПСВ: голландцы везут в Турин проблемный состав
17 сентября, в первый игровой день общего этапа Лиги чемпионов, «Ювентус» в Турине сразится с ПСВ. Встреча итальянского и голландского клубов состоится на арене «Альянц» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.
«Ювентус» — крупный фаворит в букмекерской компании Winline. На победу туринцев можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — примерно 53%. Ничья доступна за 3.75 (27%), успех ПСВ — за 4.30 (20%).
На то, что голландцы не уступят (Х2), котировка — 1.95.
Эксперты не уверены, что матч получится результативным, поэтому ТБ 2.5 идет за 1.85, а ТМ 2.5 — за чуть большие 1.95.
Обмен голами предложено взять за 1.80, отсутствие голов в обе стороны — за 2.03.
Учитывая, что «Ювентус» сыграет дома и должен больше атаковать, присмотритесь к ставке «вратарь ПСВ сделает больше сейвов, чем голкипер «Ювентуса» за 1.75.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — ПСВ
ПСВ мог бы побороться с «Ювентусом» за три очка, если бы не эпидемия травм. В Турине Петер Бос не досчитается аж восьмерых игроков, среди которых яркие атакующие ребята — Лосано и Ланг. Да, в чемпионате отсутствие некоторых футболистов не мешает эйндховенцам громить соперников (в пяти матчах общий счет — 20:3), но «Юве» — другой масштаб.
Учитывая кадровые сложности, гости будут довольны ничьей против одного из самых сложных соперников на этом этапе турнира. «Ювентус» же, даже если выиграет, вряд ли сделает это крупно. Во-первых, ПСВ здорово защищается. Во-вторых, «бьянконери» не слишком много забивают — шесть голов в четырех играх.
Рекомендуемая ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1