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Сегодня, 08:15

«ПСЖ» — «Жирона»: каталонцам предстоит сложнейший дебют в ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Усман Дембеле («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«ПСЖ» начнет новый розыгрыш Лиги чемпионов игрой с «Жироной» — дебютантом турнира. Матч пройдет 18 сентября в Париже на арене «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона

Аналитики букмекерской компании FONBET считают парижан серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.40, что составляет около 70% вероятности. Успех каталонского клуба идет за 7.40 (13%), ничья предложена с котировкой 5.30 (17%).

Вероятность того, что «Жирона» дебютирует в ЛЧ не с поражения, оценена в 3.00.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, исхода поединка намекают на силу «ПСЖ»:

  • 2:0 — за 8.50;

  • 2:1 — за 9.00;

  • 3:0 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.

Рынок «обе забьют» дан за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

Матвей Сафонов (&laquo;ПСЖ&raquo;). Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» сразу в Лиге чемпионов. В соперниках у столичных — главная сенсация прошлого сезона ла лиги

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Жирона»

Парижане выглядят большими фаворитами: четыре стартовых тура чемпионата Франции они выиграли с общим счетом 16:3. «Жирона» после фееричной прошлой кампании с трудом вкатилась в эту: лишь две победы в пяти матчах чемпионата и разгромные поражения от топ-клубов — «Атлетико» (0:3) и «Барселоны» (1:4). «ПСЖ» же выиграл каждую игру сезона с разницей минимум в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.02.

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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Химки – Оренбург
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Спартак – Динамо
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