«Адмирал» — «Динамо» Москва: команды не дают заскучать в начале сезона
20 сентября в очередной игровой день КХЛ «Адмирал» на своем льду примет московское «Динамо». Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется уже в 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна с 12.20 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Динамо» фаворитом матча. На его победу в основное время предложено поставить с коэффициентом 1.88, что примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (19%), успех «Адмирала» — за 3.55 (28%).
Выигрыш москвичей с учетом овертайма и буллитов идет за 1.53, триумф владивостокской команды — за 2.50.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.05, ТМ 5.5 — в 1.75. Два последних матча между соперниками были «верховыми».
Если «Динамо» забросит четыре и более раза, сыграет пари за 2.50. Если этого не случится, пройдет ставка за 1.53.
Самым результативным станет второй период в матче, предполагают эксперты. Поставить на это можно за 3.30.
Прогноз и ставка на матч «Адмирал» — «Динамо» Москва
Матчи с участием «Адмирала» на старте сезона получаются очень яркими: в трех было забито по восемь шайб, а еще в одной — пять. У «Динамо» в трех играх прошел ТБ 5.5, а еще в трех было заброшено по четыре шайбы. Также результативными были две последние встречи между этими командами — 3:3 и 5:4. Верится, что на этот раз нас также ждет увлекательный хоккей.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1