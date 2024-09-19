20 сентября в очередной игровой день КХЛ «Адмирал» на своем льду примет московское «Динамо». Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется уже в 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна с 12.20 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Динамо» фаворитом матча. На его победу в основное время предложено поставить с коэффициентом 1.88, что примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (19%), успех «Адмирала» — за 3.55 (28%).

Выигрыш москвичей с учетом овертайма и буллитов идет за 1.53, триумф владивостокской команды — за 2.50.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.05, ТМ 5.5 — в 1.75. Два последних матча между соперниками были «верховыми».

Если «Динамо» забросит четыре и более раза, сыграет пари за 2.50. Если этого не случится, пройдет ставка за 1.53.

Самым результативным станет второй период в матче, предполагают эксперты. Поставить на это можно за 3.30.

Прогноз и ставка на матч «Адмирал» — «Динамо» Москва

Матчи с участием «Адмирала» на старте сезона получаются очень яркими: в трех было забито по восемь шайб, а еще в одной — пять. У «Динамо» в трех играх прошел ТБ 5.5, а еще в трех было заброшено по четыре шайбы. Также результативными были две последние встречи между этими командами — 3:3 и 5:4. Верится, что на этот раз нас также ждет увлекательный хоккей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.74.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта