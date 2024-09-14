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ЦСКА — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 14 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Зенит» 14 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

В центральном матче восьмого тура РПЛ схлестнутся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет 14 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 16.30 по столичному времени. Команды рассудит бригада во главе с Алексеем Сухим. Прямую трансляцию с 15.30 покажет телеканал «Матч ТВ», чуть позже в эфир выйдет канал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение коллективу Сергея Семака: поставить на гостей можно с котировкой 2.32, вероятность этого исхода — приблизительно 42%. Триумф армейцев дан за 3.25 (30%), раздел очков предложен с котировкой 3.45 (28%).

В прошлой кампании армейцы ни разу не уступили петербуржцам в чемпионате: дома удержали ничью (1:1) и минимально обыграли на выезде (1:0). Рынок на еще одно непоражение ЦСКА идет за 1.67.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.60;

• победа «Зенита» 1:0 — за 6.20;

• успех ЦСКА 1:0 — за 7.40.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА — «Зенит»: команда Семака не обыгрывала армейцев в шести играх подряд

Тотал больше 2.5 гола доступен с котировкой 2.19, ТМ 2.5 дан за 1.67.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.96, обратный вариант можно оформить за 1.85.

Комбинированная ставка на непоражение ЦСКА и тотал больше 1.5 гола оценена в 2.37.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
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