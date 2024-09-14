В центральном матче восьмого тура РПЛ схлестнутся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет 14 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 16.30 по столичному времени. Команды рассудит бригада во главе с Алексеем Сухим. Прямую трансляцию с 15.30 покажет телеканал «Матч ТВ», чуть позже в эфир выйдет канал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение коллективу Сергея Семака: поставить на гостей можно с котировкой 2.32, вероятность этого исхода — приблизительно 42%. Триумф армейцев дан за 3.25 (30%), раздел очков предложен с котировкой 3.45 (28%).

В прошлой кампании армейцы ни разу не уступили петербуржцам в чемпионате: дома удержали ничью (1:1) и минимально обыграли на выезде (1:0). Рынок на еще одно непоражение ЦСКА идет за 1.67.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.60;

• победа «Зенита» 1:0 — за 6.20;

• успех ЦСКА 1:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола доступен с котировкой 2.19, ТМ 2.5 дан за 1.67.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.96, обратный вариант можно оформить за 1.85.

Комбинированная ставка на непоражение ЦСКА и тотал больше 1.5 гола оценена в 2.37.

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