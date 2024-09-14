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Сегодня, 12:35

ЦСКА — «Зенит»: Нагучев пророчит голы в дерби двух столиц

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Сергей Семак.
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России. ЦСКА примет «Зенит» 14 сентября в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

В какой форме ЦСКА

Армейцы выиграли три последних матча во всех турнирах: у «Акрона» (4:0), «Ахмата» (2:0) в FONBET Кубке России и у «Химок» (2:0). В РПЛ они занимают пятое место после семи туров. Игорь Акинфеев сыграл на ноль четыре раза в этом чемпионате, а Тамерлан Мусаев забил по голу в четырех встречах подряд, включая дебютную игру за сборную России против Вьетнама (3:0). В РПЛ четырьмя мячами помимо Мусаева отметились Игорь Дивеев и Иван Обляков.

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Перед закрытием трансферного окна ЦСКА подписал нападающего Сауля Гуарирапу из «Сочи» и отпустил в аренду чилийского форварда Виктора Давилу. Перед встречей с чемпионом лазарет столичного клуба пуст, при этом на карточках сидят полузащитники Виллиан Роша и Кристиян Бистрович.

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В какой форме «Зенит»

«Зенит» победил «Кайрат» (4:3) в товарищеском матче во время паузы на игры сборных, а в прошлом туре обыграл «Пари НН» (3:0) и вернул себе лидерство в РПЛ. Чемпионы шести последних сезонов больше всех забили (18) и меньше всех пропустили (1) в этом сезоне РПЛ. Ближайшие конкуренты «Краснодар» и «Локомотив» отстают всего на два очка и готовы воспользоваться осечкой лидера.

Сергей Семак сообщил, что защитники Сергей Волков и Родригао, а также лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков пропустят матч с ЦСКА. На поле выйдет бразилец Вендел, в активе которого сразу семь результативных передач.

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ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

Красно-синие не проиграли «Зениту» в основное время в шести последних матчах, три из них — в РПЛ (1:0, 1:1, 1:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч ЦСКА — «Зенит» 14 сентября

«Матчи ЦСКА и «Зенита» в Москве в последние годы получались нерезультативными, был даже счет 0:0, но на старте этого сезона все будет иначе. Петербуржцы хороши в атаке, а армейцы далеко не всегда стабильно играют в защите, поэтому даже у себя дома не будут фаворитами. Даже без Глушенкова «Зенит» может справиться с ЦСКА, но я бы предпочел вариант на два или три гола. Соперники слишком хороши, при этом голы обязательно будут», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на два или три гола в матче ЦСКА — «Зенит» можно поставить с коэффициентом 1.95.

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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