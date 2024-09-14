ЦСКА — «Зенит»: Нагучев пророчит голы в дерби двух столиц
Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России. ЦСКА примет «Зенит» 14 сентября в 16.30 по московскому времени.
В какой форме ЦСКА
Армейцы выиграли три последних матча во всех турнирах: у «Акрона» (4:0), «Ахмата» (2:0) в FONBET Кубке России и у «Химок» (2:0). В РПЛ они занимают пятое место после семи туров. Игорь Акинфеев сыграл на ноль четыре раза в этом чемпионате, а Тамерлан Мусаев забил по голу в четырех встречах подряд, включая дебютную игру за сборную России против Вьетнама (3:0). В РПЛ четырьмя мячами помимо Мусаева отметились Игорь Дивеев и Иван Обляков.
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Перед закрытием трансферного окна ЦСКА подписал нападающего Сауля Гуарирапу из «Сочи» и отпустил в аренду чилийского форварда Виктора Давилу. Перед встречей с чемпионом лазарет столичного клуба пуст, при этом на карточках сидят полузащитники Виллиан Роша и Кристиян Бистрович.
В какой форме «Зенит»
«Зенит» победил «Кайрат» (4:3) в товарищеском матче во время паузы на игры сборных, а в прошлом туре обыграл «Пари НН» (3:0) и вернул себе лидерство в РПЛ. Чемпионы шести последних сезонов больше всех забили (18) и меньше всех пропустили (1) в этом сезоне РПЛ. Ближайшие конкуренты «Краснодар» и «Локомотив» отстают всего на два очка и готовы воспользоваться осечкой лидера.
Сергей Семак сообщил, что защитники Сергей Волков и Родригао, а также лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков пропустят матч с ЦСКА. На поле выйдет бразилец Вендел, в активе которого сразу семь результативных передач.
ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч
Красно-синие не проиграли «Зениту» в основное время в шести последних матчах, три из них — в РПЛ (1:0, 1:1, 1:0).
Прогноз Романа Нагучева на матч ЦСКА — «Зенит» 14 сентября
«Матчи ЦСКА и «Зенита» в Москве в последние годы получались нерезультативными, был даже счет 0:0, но на старте этого сезона все будет иначе. Петербуржцы хороши в атаке, а армейцы далеко не всегда стабильно играют в защите, поэтому даже у себя дома не будут фаворитами. Даже без Глушенкова «Зенит» может справиться с ЦСКА, но я бы предпочел вариант на два или три гола. Соперники слишком хороши, при этом голы обязательно будут», — считает Нагучев.
В букмекерской компании FONBET на два или три гола в матче ЦСКА — «Зенит» можно поставить с коэффициентом 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1