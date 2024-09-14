ЦСКА — «Зенит»: команда Семака не обыгрывала армейцев в шести играх подряд
Самая яркая вывеска восьмого тура РПЛ — встреча ЦСКА и «Зенита» в Москве. Игра пройдет 14 сентября на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 15.30 покажет телеканал «Матч ТВ», также в эфир подключится «Матч! Премьер».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: коэффициент на их победу — 2.32, что примерно 42% вероятности. Выигрыш красно-синих можно взять за 3.25 (30%), коэффициент на «мирный» результат чуть выше — 3.45 (28%).
В прошлой кампании армейцы ни разу не уступили петербуржцам в чемпионате: дома удержали ничью (1:1) и минимально обыграли на выезде (1:0). Рынок на еще одно непоражение ЦСКА идет за 1.67.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.60;
• победа «Зенита» 1:0 — за 6.20;
• успех ЦСКА 1:0 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола доступен с котировкой 2.19, ТМ 2.5 дан за 1.67.
Рынок «обе забьют» предложен за 1.96, обратный вариант можно оформить за 1.85.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»
Петербуржцы в этом сезоне проблемно играют с московскими командами: «Динамо» удалось обыграть лишь с минимальным счетом (1:0), а в сложнейшей игре со «Спартаком» на табло застыла нулевая ничья. К тому же ЦСКА — исторически сложный оппонент: «Зенит» не побеждал армейцев в основное время на протяжении шести матчей во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.27.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1