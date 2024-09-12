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«Пари НН» x «Не для всех»: новый мерч, пропитанный духом искусства и символизмом города

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Мерч «Пари НН».
Мерч «Пари НН».
Мерч «Пари НН».
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Нижегородский футбольный клуб и молодежный бренд выпустили новую коллекцию одежды.

«Пари НН» и бренд уличной одежды «Не для всех» представляют новую коллекцию мерча для болельщиков. Коллаборация стала еще одним элементом идеи объединения футбола и искусства, которой следует нижегородский клуб с начала сезона-2024/25. На этот раз это мода и стиль.

Мерч «Пари НН».

Мерч, в котором каждый сможет почувствовать себя максимально комфортно и ощутить связь с главной командой региона, выполнен в городской стилистике. В основе концепции лежит слоган «Твори и побеждай», выбранный «Пари НН» на сезон-2024/25. Одежда отражает стиль и свободу города, а главная особенность коллекции — идея смешения стилей, навеянная культовым местом нижегородцев — стрелкой Волги и Оки, где расположен домашний стадион команды.

Одежда выполнена из комфортных премиальных материалов в стиле унисекс и будет доступной по цене. В коллекцию входят поло с застежкой из футера, пуловер из шерсти и акрила, бомбер из софтшелла, болоневый спортивный костюм, жилетка из водоотталкивающей мембранной ткани, рюкзак и поясная сумка. Все вещи из коллекции представлены в синих, белых, голубых и серых цветах.

Мерч «Пари НН».

Приобрести мерч от «Не для всех» можно в клубном магазине по адресу: ул. Звездинка, д. 3, в нашей группе в ВК и в фан-шопе на стадионе «Нижний Новгород» в дни матчей. Также новая коллекция скоро будет доступна на сайте «Пари НН».

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«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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