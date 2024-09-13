Любители фигурного катания помогут детям из фонда «Дорога жизни»

Контрольными прокатами сильнейших российских фигуристов начнется очередной сезон в фигурном катании. Мероприятие пройдет 14-15 сентября на льду санкт-петербургского дворца «Юбилейный», в субботу фигуристы продемонстрируют короткие программы, а в воскресенье — произвольные.

Гости мероприятия получат возможность принять участие в акции благотворительной программы «ДоброFON» компании FONBET, выступающей официальным партнером прокатов.

В ходе прокатов в спорткомплексе можно будет приобрести на память плюшевых добромишек, а все вырученные от продажи игрушек средства пойдут на нужды подопечных благотворительного фонда «Дорога жизни». Также в зоне ДоброFON в фойе «Юбилейного» любители фигурного катания смогут получить симпатичные сердечки за пожертвования и оставить пожелания фигуристам, амбассадорам благотворительной программы.

Контрольные прокаты в Санкт-Петербурге — важный для спортсменов этап подготовки к сезону-2024/25. Мероприятие собирает лучших фигуристов страны для демонстрации программ перед началом соревнований.

В 2024 году контрольные прокаты подарят возможность не только насладиться фигурным катанием, но и помочь детям, лишенным родительской заботы.