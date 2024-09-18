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«Манчестер Сити» — «Интер»: Холанн и Тюрам раздадут огня

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 18 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов примет «Интер». Игра пройдет 18 сентября на стадионе «Этихад», стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Интер

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: победа коллектива Пепа Гвардиолы предложена с котировкой 1.53, вероятность этого исхода — примерно 64%. Выигрыш нерадзурри дан за 6.20 (15%). Возможность того, что команды разделят очки, оценена в 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Интера» можно взять с коэффициентом 2.55.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес «горожан»:

  • 2:0 — за 8.00;

  • 1:0 и 1:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Условие на обмен забитыми мячами предложено за 1.78, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Николо Барелла (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» едет на «Этихад», чтобы отомстить «Сити» за поражение в финале ЛЧ-2023. Манкунианцы не проигрывали дома почти два года

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Интер»

Обе команды на старте сезона хорошо действуют в атаке. «Ман Сити» в четырех из пяти матчей во всех турнирах заколотил минимум два мяча, в среднем отличаясь 2,4 раза за игру. «Интер» вонзил минимум дважды в трех из четырех встреч, средняя результативность — 2,25 гола за 90 минут. Также команды не всегда действуют надежно в обороне: нерадзурри пропустили в половине встреч сезона, «горожане» — в четырех из пяти. В хорошей форме нападающие команд: у Эрлинга Холанна девять мячей в пяти матчах, у Маркуса Тюрама — четыре в четырех.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Локомотив
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23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

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Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

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