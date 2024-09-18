«Манчестер Сити» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов примет «Интер». Игра пройдет 18 сентября на стадионе «Этихад», стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: победа коллектива Пепа Гвардиолы предложена с котировкой 1.53, вероятность этого исхода — примерно 64%. Выигрыш нерадзурри дан за 6.20 (15%). Возможность того, что команды разделят очки, оценена в 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Интера» можно взять с коэффициентом 2.55.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес «горожан»:

2:0 — за 8.00;

1:0 и 1:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Условие на обмен забитыми мячами предложено за 1.78, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Интер»

Обе команды на старте сезона хорошо действуют в атаке. «Ман Сити» в четырех из пяти матчей во всех турнирах заколотил минимум два мяча, в среднем отличаясь 2,4 раза за игру. «Интер» вонзил минимум дважды в трех из четырех встреч, средняя результативность — 2,25 гола за 90 минут. Также команды не всегда действуют надежно в обороне: нерадзурри пропустили в половине встреч сезона, «горожане» — в четырех из пяти. В хорошей форме нападающие команд: у Эрлинга Холанна девять мячей в пяти матчах, у Маркуса Тюрама — четыре в четырех.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита