17 сентября, в стартовый день общего этапа Лиги чемпионов, «Милан» сразится с одним из тяжелейших соперников — «Ливерпулем». Игра состоится на «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса. В прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Ливерпуль» котируется фаворитом предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.98, вероятность данного исхода — примерно 50%. Триумф «Милана» доступен за значительно большие 3.70 (27%), ничья — за 3.95 (23%).

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ТБ 2.5 оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.53. Во всех матчах с участием «Милана» в этом сезоне прошел «верх».

Вариант «обе забьют» идет за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.60.

Аналитики считают, что арбитр будет сдержан и не будет зря доставать карточки из кармана: на ТБ 4.5 горчичника коэффициент — 2.23, на ТМ 4.5 — 1.63.

10 ударов в створ от обеих команд — 1.95, девять и меньше — 1.76.

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