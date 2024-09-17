«Милан» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире
17 сентября, в стартовый день общего этапа Лиги чемпионов, «Милан» сразится с одним из тяжелейших соперников — «Ливерпулем». Игра состоится на «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса. В прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».
«Ливерпуль» котируется фаворитом предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.98, вероятность данного исхода — примерно 50%. Триумф «Милана» доступен за значительно большие 3.70 (27%), ничья — за 3.95 (23%).
Верите, что хозяева не уступят на своем поле при родных болельщиках? Возьмите 1Х за 1.91.
ТБ 2.5 оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.53. Во всех матчах с участием «Милана» в этом сезоне прошел «верх».
Вариант «обе забьют» идет за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.60.
Аналитики считают, что арбитр будет сдержан и не будет зря доставать карточки из кармана: на ТБ 4.5 горчичника коэффициент — 2.23, на ТМ 4.5 — 1.63.
10 ударов в створ от обеих команд — 1.95, девять и меньше — 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1