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«Милан» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 17 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 сентября, в стартовый день общего этапа Лиги чемпионов, «Милан» сразится с одним из тяжелейших соперников — «Ливерпулем». Игра состоится на «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса. В прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

«Ливерпуль» котируется фаворитом предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.98, вероятность данного исхода — примерно 50%. Триумф «Милана» доступен за значительно большие 3.70 (27%), ничья — за 3.95 (23%).

Верите, что хозяева не уступят на своем поле при родных болельщиках? Возьмите 1Х за 1.91.

ТБ 2.5 оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.53. Во всех матчах с участием «Милана» в этом сезоне прошел «верх».

Вариант «обе забьют» идет за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.60.

Джон Кордоба. «Краснодар» выиграл семь последних матчей и не пропустил в четырех подряд. ЦСКА после «Зенита» ждет еще одна неудача?

Аналитики считают, что арбитр будет сдержан и не будет зря доставать карточки из кармана: на ТБ 4.5 горчичника коэффициент — 2.23, на ТМ 4.5 — 1.63.

10 ударов в створ от обеих команд — 1.95, девять и меньше — 1.76.

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ФК Ливерпуль
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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 7
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Локомотив

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
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Бителло

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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