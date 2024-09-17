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«Ювентус» — ПСВ: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ 17 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 сентября «Ювентус» в Турине сыграет с ПСВ. Встреча первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет на арене «Альянц» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес из Испании.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСВ

В букмекерской компании Winline серьезным фаворитом считается «Ювентус». Победа «бьянконери» предложена с коэффициентом 1.90, вероятность этого результата — примерно 53%. Ничья доступна за 3.75 (27%), успех ПСВ — за 4.30 (20%).

На то, что голландцы не уступят (Х2), котировка — 1.95. Их выигрыш с форой (+1.5) мяча оценен в 1.35.

ТБ 2.5 идет за 1.85, а ТМ 2.5 — за чуть большие 1.95. Учтите, что в пяти из шести встреч ПСВ в этом сезоне состоялся «верх».

Тео Эрнандес (&laquo;Милан&raquo;). Перед стартом в ЛЧ у «Милана» прервалась безвыигрышная серия, у «Ливерпуля» — победная. Разборка на «Сан-Сиро» будет яркой

Обмен голами предложено взять за 1.80, отсутствие голов в обе стороны — за 2.03.

Если в матче будет исполнен пенальти, сыграет пари за 2.80. Удаление увеличит сумму ставки в 5 раз.

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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
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Рубин – ЦСКА
 - : -
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Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
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