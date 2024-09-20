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Судейство

Сегодня, 15:40

Создан список неприкасаемых судей? Дерби «Спартак» — «Динамо» дали Иванову, который ошибся в предыдущем туре

Сергей Иванов назначен главным судьей дерби «Спартак» — «Динамо»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 9-го тура чемпионата России. В их число вошел ростовчанин Сергей Иванов, допустивший серьезную ошибку в игре «Акрон» — «Химки» (3:0). Что происходит с назначениями?

Старейшее дерби

Как минимум одно назначение сегодня вызвало недоумение: центральную игру, старейшее дерби «Спартак» — «Динамо» будет судить Сергей Иванов, который серьезно ошибся в предыдущем туре. Причем объявление об этом сделано вслед за публикацией информации о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС — две заметки стоят на сайте рядом.

Текст новости об ЭСК содержит информацию об ошибке бригады арбитров в игре «Акрон» — «Химки» (3:0), на которой работали Сергей Цыганок (судья) и Иванов (ВАР).

«Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Акрона» на 25-й минуте матча.

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Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Акрон» на 25-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Акрон» № 99 Ивана Тимошенко в единоборстве с соперником в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука данного игрока была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. По этой причине комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти в данном игровом эпизоде. ВАР должен был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи ошибочным", — сообщается на сайте РФС.

Допустивший ошибку Цыганок не будет работать в 9-м туре. А вот Иванов, который ошибочно не вмешался и не помог судье, назначен на центральный матч. Как такое может быть?

Владимир Москалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карасев и Москалев

Может. И это происходит не впервые. Так случилось совсем недавно — в конце августа, когда тоже были объявлены решения экспертно-судейской комиссии и назначения рефери на матчи 7-го тура чемпионата России.

Несмотря на допущенные ошибки, Сергей Карасев, Артур Федоров, Иванов и Владимир Москалев тогда тоже были поощрены очередными назначениями.

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Карасев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), не назначив пенальти в ворота гостей. Федоров и Иванов в его действия не вмешались.

Москалев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Локомотив» — «Ростов» (3:2), не назначив пенальти в ворота хозяев.

Но Карасев потом судил матч «Спартак» — «Рубин», а Иванов — «Пари НН» — «Зенит». У Федорова два назначения — «Химки» — ЦСКА (АВАР) и «Крылья Советов» — «Динамо Мх (ВАР). Москалев работал как АВАР в ходе встречи «Оренбург» — «Динамо».

Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Рефери особого назначения

Невольно создается ощущение, что, помимо общего списка из почти трех десятков судей, существует другой — негласный. В нем несколько неприкасаемых — тех, к кому особое отношение. В частности, выходит, это относится к Карасеву и Иванову.

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Удивительно, но особые симпатии «назначальников» возникли в адрес юного Егора Егорова. Он тоже получает назначения, несмотря на допускаемые ошибки. Сейчас его, к примеру, не отстранили за работу на игре 8-го тура «Оренбург» — «Локомотив» (2:4). В ней он ошибочно не вынес второе предупреждение Брайану Мансилье за срыв перспективной атаки, не назначил пенальти в пользу гостей и только после вмешательства ВАР в несложной ситуации увидел игру рукой в штрафной оренбуржцев.

Очевидно, что это вызывает негативную реакцию у их коллег, которые не понимают критерии, по которым выбираются рефери на очередной тур, не понимают, почему отдается предпочтение неким избранным — даже в тех случаях, когда те явно ошибаются и это официально признается.

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
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 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
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