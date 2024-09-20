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«Адмирал» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 20 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Адмирал» — «Динамо» Москва 20 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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20 сентября в КХЛ «Адмирал» на своем льду встретится с московским «Динамо». Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна с 12.20 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Динамо». На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья оценена в 4.30 (19%), успех «Адмирала» — в 3.55 (28%).

Триумф москвичей с учетом ОТ и буллитов идет за 1.53, выигрыш владивостокцев — за 2.50.

Два последних матча между соперниками были «верховыми». Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.05, ТМ 5.5 — в 1.75.

Верите, что бело-голубые победят с разницей минимум в две шайбы? Ф2(-1.5) предложено оформить за 2.53.

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Если «Динамо» забросит четыре и более раза, сыграет пари за 2.50. Если этого не случится, пройдет ставка за 1.53.

Самым результативным станет второй период в матче, предполагают эксперты. Поставить на это можно за 3.30.

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ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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