Первый Международный турнир по паделу пройдет в Москве

Спортсмены из рейтинга топ-100 поборются за призовые в 85 тысяч евро

Первый Международный турнир по паделу в истории страны пройдет с 19 по 21 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках». Федерация падела России утвердила состав участников предстоящего турнира «Москва 2024», который соберет лучших игроков со всего мира.

В турнире примут участие 16 мужских и 16 женских пар из России, Аргентины, Испании, Италии и Франции. Среди участников — спортсмены из первой сотни мирового рейтинга FIP, что гарантирует зрителям высочайший уровень игры, зрелищность и яркие эмоции.

Мужской турнир представят испанец Хосе Давид Санчес (76-е место в рейтинге FIP) и итальянец Арис Патиниотис (71-е). Аргентинец Кристиан Херман Гутьеррес (73-е) выступит вместе с соотечественником Игнасио Пьотто (89-е). Также безусловной звездой падела является Тито Аллеманди, двукратный чемпион мира в составе сборной Аргентины. Сильнейшая в женской категории — Лорена Вано Мартин из Италии (60-е место), играющая в паре с испанкой Кармен Кастильон (67-е). Особое внимание заслуживает Альба Галан, сестра многолетнего лидера мирового мужского падела испанца Алехандро Галана. Кроме вышеперечисленных участников ожидаются и другие статусные игроки.

Призовой фонд турнира является рекордом для соревнований по паделу в истории России. Сумма выигрыша составит 85 тысяч евро, что сделает этот турнир особенно привлекательным для ведущих игроков со всего мира.

Генеральным партнером турнира выступает букмекерская компания FONBET, активно поддерживающая развитие спорта в стране. Компания является титульным партнером FONBET Кубка России по футболу и FONBET чемпионата КХЛ, а также способствует продвижению других видов спорта и направлений. Также ранее FONBET уже сотрудничал с турниром по паделу в рамках соревнований Lunda Padel Tour. Это событие дало старт формированию первого в истории состава сборной России по паделу.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита