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13 октября, 19:15

«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: где смотреть матч Лиги Европы 13 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Омония» 13 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

13 октября «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы примет кипрскую «Омонию». Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнется в 22.00 по московскому времени, прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск.

Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Омония

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у гостей практически нет шансов на успех: поставить на победу «Омонии» можно с огромным коэффициентом 35.0, что составляет лишь 2% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» предложен с котировкой 1.09 (90%), ничья идет за 12.5 (8%).

Верите, что киприоты зацепят хотя бы ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 12 500 рублей.

Дома «Омония» навязала борьбу гранду — проиграла с минимальной разницей 2:3. При этом команда за три тура не набрала ни одного очка. Поставить на то, что в предстоящей игре киприоты впервые на групповом этапе не проиграют, можно с котировкой 8.40.

Три наиболее ожидаемых аналитиками исхода матча отражают огромное преимущество «Манчестера»:

• победа хозяев 4:0 идет за 4.40;

• 3:0 — за 5.70;

• успех 2:0 — за 6.30.

Рынок на голы от обеих команд доступен за 2.60, «обе забьют — нет» идет за 1.50. При этом неделю назад «Омония» вколотила в ворота фаворита сразу два мяча. Правда, в двух остальных играх группового этапа киприоты выжали лишь один забитый мяч.

Криштиану Роналду, &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Омония»: возрождение Роналду поможет разгрому?

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.33, ТМ 2.5 — в 3.50. «Омония» много пропускает: за три тура группового этапа получила в свои ворота уже восемь мячей и лишь однажды пропустила меньше трех. «МЮ» играет результативно: в четырех последних играх во всех турнирах забил 10 мячей.

Также на матч предложен выбор интересных комбинированных ставок. Например, поставить на победу «красных дьяволов» и тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.90.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
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«Буде-Глимт» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 13 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Локомотив

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