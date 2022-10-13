«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: где смотреть матч Лиги Европы 13 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
13 октября «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы примет кипрскую «Омонию». Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнется в 22.00 по московскому времени, прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у гостей практически нет шансов на успех: поставить на победу «Омонии» можно с огромным коэффициентом 35.0, что составляет лишь 2% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» предложен с котировкой 1.09 (90%), ничья идет за 12.5 (8%).
Верите, что киприоты зацепят хотя бы ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 12 500 рублей.
Дома «Омония» навязала борьбу гранду — проиграла с минимальной разницей 2:3. При этом команда за три тура не набрала ни одного очка. Поставить на то, что в предстоящей игре киприоты впервые на групповом этапе не проиграют, можно с котировкой 8.40.
Три наиболее ожидаемых аналитиками исхода матча отражают огромное преимущество «Манчестера»:
• победа хозяев 4:0 идет за 4.40;
• 3:0 — за 5.70;
• успех 2:0 — за 6.30.
Рынок на голы от обеих команд доступен за 2.60, «обе забьют — нет» идет за 1.50. При этом неделю назад «Омония» вколотила в ворота фаворита сразу два мяча. Правда, в двух остальных играх группового этапа киприоты выжали лишь один забитый мяч.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.33, ТМ 2.5 — в 3.50. «Омония» много пропускает: за три тура группового этапа получила в свои ворота уже восемь мячей и лишь однажды пропустила меньше трех. «МЮ» играет результативно: в четырех последних играх во всех турнирах забил 10 мячей.
Также на матч предложен выбор интересных комбинированных ставок. Например, поставить на победу «красных дьяволов» и тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1