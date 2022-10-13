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13 октября, 17:15

«Буде-Глимт» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 13 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Буде-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Микель Артета, «Арсенал».
Фото Global Look Press

13 октября в ответном матче Лиги Европы «Буде-Глимт» сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Аспмюра», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа A
13 окт, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:1
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на успех «Арсенала» можно за 1.48, это примерно 67% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (20%), победу «Буде-Глимта» в 6.80.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что команда Хайкина не проиграет, оформите ставку за 2.75.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.22.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Буде-Глимт» — «Арсенал»: Хайкин и Ко удивят Артету

Эксперты вообще не сомневаются в результативности матча — тотал больше 2.5 оценили в 1.56.

Вариант «обе забьют» также весьма вероятен, коэффициент на него — 1.74.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 0:2 — за 7.50;

• 1:2 — за 7.90;

• 0:1 — за 8.30.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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