14 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся первая и шестая команды Восточной конференции. «Автомобилист» примет «Ак Барс» на арене «Уралец» в Екатеринбурге, игра начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами: поставить на успех казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 45% вероятности. Победа «Автомобилиста» доступна с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 4.00 (25%).

Считаете, что хозяева добьются успеха? Ставка в 1000 рублей на победу екатеринбуржцев при благополучном исходе принесет 3200 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.50, Ф2(+1.5) — за 1.20;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.

«Автомобилист» — вторая по результативности команда КХЛ: за 17 игр екатеринбуржцы забросили 61 шайбу. В среднем — 3.59 гола за матч, а меньше трех шайб коллектив Николая Заварухина закинул лишь в трех играх. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно оформить за 2.46, ИТМ1 (2.5) — за 1.55.

«Ак Барс» забивает не так часто — 2.31 шайбы за матч. Реже казанцев отличаются лишь четыре команды лиги. ИТБ2 (2.5) идет за 1.92, ИТМ2 (2.5) — за 1.88.

Общий тотал больше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.80, ТМ 4.5 можно взять за 2.06.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Екатеринбуржцы не только много забивают, но и часто пропускают — в среднем 2.71 шайбы за матч, а в трех из последних пяти встреч «Автомобилист» получал в свои ворота по четыре гола. «Ак Барс», один из лучших по игре в обороне в КХЛ (меньше казанцев пропустило лишь четыре команды), в последних матчах неожиданно плохо оборонялся: в четырех из шести игр пропустил минимум три гола.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: все три игры закончились победами «Автомобилиста», причем в двух матчах соперники настреляли на двоих минимум семь шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.80.