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«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 14 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.
Фото Твиттер «Ак Барса»., Twitter

14 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся первая и шестая команды Восточной конференции. «Автомобилист» примет «Ак Барс» на арене «Уралец» в Екатеринбурге, игра начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами: поставить на успех казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 45% вероятности. Победа «Автомобилиста» доступна с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 4.00 (25%).

Считаете, что хозяева добьются успеха? Ставка в 1000 рублей на победу екатеринбуржцев при благополучном исходе принесет 3200 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.50, Ф2(+1.5) — за 1.20;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.

«Автомобилист» — вторая по результативности команда КХЛ: за 17 игр екатеринбуржцы забросили 61 шайбу. В среднем — 3.59 гола за матч, а меньше трех шайб коллектив Николая Заварухина закинул лишь в трех играх. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно оформить за 2.46, ИТМ1 (2.5) — за 1.55.

«Ак Барс» забивает не так часто — 2.31 шайбы за матч. Реже казанцев отличаются лишь четыре команды лиги. ИТБ2 (2.5) идет за 1.92, ИТМ2 (2.5) — за 1.88.

Общий тотал больше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.80, ТМ 4.5 можно взять за 2.06.

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Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года

Екатеринбуржцы не только много забивают, но и часто пропускают — в среднем 2.71 шайбы за матч, а в трех из последних пяти встреч «Автомобилист» получал в свои ворота по четыре гола. «Ак Барс», один из лучших по игре в обороне в КХЛ (меньше казанцев пропустило лишь четыре команды), в последних матчах неожиданно плохо оборонялся: в четырех из шести игр пропустил минимум три гола.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: все три игры закончились победами «Автомобилиста», причем в двух матчах соперники настреляли на двоих минимум семь шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.80.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
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 11
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 9
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П
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