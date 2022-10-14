«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 14 октября 2022 года
14 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся первая и шестая команды Восточной конференции. «Автомобилист» примет «Ак Барс» на арене «Уралец» в Екатеринбурге, игра начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами: поставить на успех казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 45% вероятности. Победа «Автомобилиста» доступна с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 4.00 (25%).
Считаете, что хозяева добьются успеха? Ставка в 1000 рублей на победу екатеринбуржцев при благополучном исходе принесет 3200 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.50, Ф2(+1.5) — за 1.20;
• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.
«Автомобилист» — вторая по результативности команда КХЛ: за 17 игр екатеринбуржцы забросили 61 шайбу. В среднем — 3.59 гола за матч, а меньше трех шайб коллектив Николая Заварухина закинул лишь в трех играх. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно оформить за 2.46, ИТМ1 (2.5) — за 1.55.
«Ак Барс» забивает не так часто — 2.31 шайбы за матч. Реже казанцев отличаются лишь четыре команды лиги. ИТБ2 (2.5) идет за 1.92, ИТМ2 (2.5) — за 1.88.
Общий тотал больше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.80, ТМ 4.5 можно взять за 2.06.
Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года
Екатеринбуржцы не только много забивают, но и часто пропускают — в среднем 2.71 шайбы за матч, а в трех из последних пяти встреч «Автомобилист» получал в свои ворота по четыре гола. «Ак Барс», один из лучших по игре в обороне в КХЛ (меньше казанцев пропустило лишь четыре команды), в последних матчах неожиданно плохо оборонялся: в четырех из шести игр пропустил минимум три гола.
Команды встречались в этом сезоне уже три раза: все три игры закончились победами «Автомобилиста», причем в двух матчах соперники настреляли на двоих минимум семь шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1