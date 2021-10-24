24 октября в 12-м туре РПЛ сойдутся «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.00. Трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.30.

Команда Семака — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Зенита» можно за 1.53 — это около 63% вероятности. Успех «Спартака» идет за 5.70 (17%), а ничья оценивается коэффициентом 4.80 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» можно выиграть 5700 рублей в случае успеха команды Руя Витории.

Ф1(-1) доступна за 1.85, а на Ф2(+1) — за 2.02.

Тотал голов больше 2,5 можно взять за 1.64, а ТМ 2,5 — за 2.27.

Шансы Артема Дзюбы отличиться в этом матче оцениваются коэффициентом 2.30.

Поставить на гол Квинси Промеса можно за 3.55.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.25, а удаления — 2.65.

Три наиболее вероятных счета встречи, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:0 — коэффициент 7.80;

— 2:0 — 7.60.

— 2:1 — 7.80.