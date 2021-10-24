«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч 24 октября онлайн в прямом эфире
24 октября в 12-м туре РПЛ сойдутся «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.00. Трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.30.
Команда Семака — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Зенита» можно за 1.53 — это около 63% вероятности. Успех «Спартака» идет за 5.70 (17%), а ничья оценивается коэффициентом 4.80 (20%).
При ставке в 1000 рублей на «Спартак» можно выиграть 5700 рублей в случае успеха команды Руя Витории.
Ф1(-1) доступна за 1.85, а на Ф2(+1) — за 2.02.
Тотал голов больше 2,5 можно взять за 1.64, а ТМ 2,5 — за 2.27.
Шансы Артема Дзюбы отличиться в этом матче оцениваются коэффициентом 2.30.
Поставить на гол Квинси Промеса можно за 3.55.
Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.25, а удаления — 2.65.
Три наиболее вероятных счета встречи, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:
— 1:0 — коэффициент 7.80;
— 2:0 — 7.60.
— 2:1 — 7.80.
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